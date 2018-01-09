РКК "Энергия" предложила заряжать лунные станции лазером с орбиты

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ученые Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложили заряжать лунные станции для исследования полярных районов естественного спутника Земли с помощью орбитальной платформы, передающей энергию посредством лазерного луча.

"Представляет интерес дистанционное энергоснабжение потребителей на поверхности Луны с окололунной орбиты по лазерному каналу. Предлагаемая система передачи энергии должна размещаться на борту искусственного спутника Луны с высотой полярной орбиты 100 – 200 километров", — говорится в тезисах доклада, который ученые представят на "Королевских чтениях" в Москве (текст размещен на сайте мероприятия).

При этом дальность передачи энергии составит 100 – 300 километров, в сутки удастся проводить до 12 сеансов по пять минут и передавать таким образом до 900 Вт*ч за земные сутки. Активное существование такой системы, по оценкам ученых, должно продлиться минимум 10 лет.

Полная масса системы для размещения на спутнике Луны составит от 170 до 270 килограммов – в зависимости от требуемой мощности. То есть, по словам разработчиков, её можно было бы разместить, в том числе, и на российской станции "Луна-26" (которая планируется к отправке в 2021 году).

Ученые отмечают, что полярные регионы целесообразно исследовать "с помощью множества небольших посадочных станций, включая роверы, массой 10 – 50 килограммов".

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), запуск орбитального космического аппарата "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА") в 2021 году и отправку посадочного аппарата "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой в 2022 году на южный полюс Луны.

В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством.

Вместе с тем, как ранее сообщал начальник летной службы "Энергии" Александр Калери, до 2030 года планируется выбрать место на поверхности Луны для строительства станции, начать строительство до 2040 года, а пятом десятилетии XXI века перейти к развертыванию полноценной базы.