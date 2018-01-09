НПО имени Лавочкина подготовило проект солнечной обсерватории "Арка"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. НПО имени Лавочкина завершило работу над эскизным проектом солнечной обсерватории "Арка", следует из материалов, опубликованных в корпоративном журнале предприятия "Новатор".

"В НПО Лавочкина завершена разработка двух крупных эскизных проектов по опытно-конструкторским работам: "Создание космического комплекса для получения в спектральных линиях вакуумного ультрафиолетового диапазона изображений короны и переходного слоя Солнца" (ОКР "АРКА") и "Создание космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в околополярной области" (ОКР "Луна-Ресурс-1" ПА)", — говорится в сообщении.

Обсерватория "Арка" будет предназначена для определения механизмов нагрева короны и исследования накопления и высвобождения энергии вспышек на Солнце. Она представляет собой комплекс длиннофокусных рентгеновских телескопов высокого временного и пространственного разрешения. Обсерватория будет работать в интенсивных спектральных линиях крайнего ультрафиолетового и мягкого рентгеновского диапазонов, недоступных для регистрации с поверхности Земли.

По словам разработчиков, с помощью аппарата, который разместят на околоземной бестеневой орбите, планируется впервые обнаружить и исследовать микроэволюцию солнечных магнитных полей и плазмы, установить механизмы распространения колебаний Солнца и переноса их энергии в нижнюю и верхнюю корону, исследовать связь между микро- и макропроявлениями солнечной активности, определить энергетику микровспышек, а также их роль в формировании горячей короны Солнца.

Основными инструментами обсерватории являются два уникальных двухзеркальных телескопа системы Ричи-Кретьена с диаметром главных зеркал от 20 до 25 сантиметров и эффективным фокусным расстоянием более 20 метров. За счет этого удастся наблюдать Солнце с рекордным пространственным разрешением в 0,1 угловой секунды, что в шесть раз превышает рекордное на сегодняшний момент разрешение телескопов на борту американского космического аппарата SDO.