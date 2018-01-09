НПО имени Лавочкина подготовило проект солнечной обсерватории "Арка"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. НПО имени Лавочкина завершило работу над эскизным проектом солнечной обсерватории "Арка", следует из материалов, опубликованных в корпоративном журнале предприятия "Новатор".
Обсерватория "Арка" будет предназначена для определения механизмов нагрева короны и исследования накопления и высвобождения энергии вспышек на Солнце. Она представляет собой комплекс длиннофокусных рентгеновских телескопов высокого временного и пространственного разрешения. Обсерватория будет работать в интенсивных спектральных линиях крайнего ультрафиолетового и мягкого рентгеновского диапазонов, недоступных для регистрации с поверхности Земли.
Основными инструментами обсерватории являются два уникальных двухзеркальных телескопа системы Ричи-Кретьена с диаметром главных зеркал от 20 до 25 сантиметров и эффективным фокусным расстоянием более 20 метров. За счет этого удастся наблюдать Солнце с рекордным пространственным разрешением в 0,1 угловой секунды, что в шесть раз превышает рекордное на сегодняшний момент разрешение телескопов на борту американского космического аппарата SDO.