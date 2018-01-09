В Германии изготовлена первая часть самого большого зеркала в мире

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Немецкие технологи и инженеры изготовили первые шесть сегментов гигантского 39-метрового зеркала, которое будет установлено на строящийся мега-телескоп E-ELT в начале следующего десятилетия, сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории.

"Мне было крайне радостно видеть, что первые сегменты зеркала были успешно отлиты на заводе в Майнце. Это большой шаг вперед в деле постройки E-ELT", — заявил Марк Кайрел (Marc Cayrel), руководитель оптомеханического подразделения в Европейской южной обсерватории в Гархинге (Германия).

Телескоп E-ELT (European Extremely Large Telescope — "Европейский сверхкрупный телескоп"), постройка которого была начата в мае 2016 года на горе Армасонес в Чили, станет самым большим оптическим телескопом в истории в середине 2020 годов. Его рекордно большое зеркало диаметром 39 метров будет состоять из 798 шестиугольных сегментов размером 1,4 метра.

Этот телескоп будет решать задачи, которые сегодня не под силу ни одному наземной или космической обсерватории – он будет получать фотографии экзопланет и искать "двойников Земли", изучать тайны ранней Вселенной и получать снимки звезд в далеких галактиках. Кроме того, ученые попытаются, как отмечал Паоло Падовани, представитель научной команды E-ELT, получить фотографии окрестностей черной дыры в нашей Галактики и измерить скорость ее вращения.

© Фото : SCHOTT/ESO Первый сегмент зеркала телескопа E-ELT на фабрике в Майнце © Фото : SCHOTT/ESO Первый сегмент зеркала телескопа E-ELT на фабрике в Майнце

Общая стоимость телескопа, по текущим оценкам ESO, превышает миллиард долларов, большая часть которых будет потрачена на изготовление оптических приборов и само здание обсерватории. Разработка и сборка почти всех инструментов E-ELT была запущена еще до начала его строительства, за одним большим исключением в виде главного зеркала телескопа.

В его создании мог принять участие российский Лыткаринский завод оптического стекла, имеющий большой опыт в этой сфере и уже создававший зеркала и оптические приборы для Европейской южной обсерватории. Этого не произошло, и летом прошлого года 400 миллионный контракт на производство и полировку его сегментов получили немецкая фирма SCHOTT и французская компания Safran Reosc.

Первые шесть сегментов зеркала были недавно изготовлены на заводе немецкой фирмы в Майнце, и эти образцы будут использованы для улучшения качества остальных 900 сегментов (798 основных зеркал и свыше 100 запасных), которые будут изготавливаться в Германии на протяжении последующих трех лет. Каждый день завод будет отливать по одному зеркалу, которые впоследствии будет переданы в руки специалистов Safran Reosc для полировки и придания им правильной формы с уровнем погрешности, не превышающим 15 нанометров.