Ангольский спутник "Ангосат" находится в стабилизированном положении

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Первый ангольский спутник связи "Ангосат-1" находится в стабилизированном положении, параметры орбиты его полета известны и пока находятся в пределах прогнозируемой нормы, следует из информации американского специализированного сайта, позволяющего отслеживать траекторию полета космического аппарата в реальном режиме времени.

Согласно данным Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) аппарат, получивший международный код 2017-086A, находится на орбите с параметрами: перигей — 35 тысяч 969 километров, апогей — 36 тысяч 123 километров.

С отказавшим 27 декабря 2017 года спутником уже 28 декабря удалось провести новый сеанс связи, и получить телеметрическую информацию, сообщало ранее предприятие-изготовитель аппарата РКК "Энергия".

"Ангосат" был выведен на орбиту последней имевшейся на Байконуре ракетой "Зенит", которая стартовала в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 06.55 мск 27 декабря. Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта спутника перестала поступать телеметрия. РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1 тысячу 647 килограммов.