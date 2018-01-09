Ученые выяснили, почему 99% черепах Большого Барьерного рифа - самки

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Изменение климата привело к тому, что большинство зеленых морских черепах, обитающих в северной части Большого Барьерного рифа, рождаются самками, сообщает издание Sudney Morning Herald со ссылкой на исследование научного журнала Current Biology.

Как пишет издание, 99% молодых черепах на севере Большого Барьерного рифа самки. Почти 87% взрослых особей также женского пола. При этом соотношение черепах-мальчиков того же вида к особям женского пола в южной части Большого Барьерного рифа составляет два к одному.

Увеличение количества самок происходит более 20 лет из-за повышения температур. И хотя черепахам свойственно адаптироваться к климатическим изменениям, ученые обеспокоены, что черепахи могут не успеть за скоростью нынешних изменений. Кроме того, неизвестно, какое количество особей мужского пола необходимо для сохранения популяции.

"Морские черепахи существуют более ста миллионов лет и они адаптировались к изменениям климата. Однако сейчас климат меняется, вероятно, быстрее, чем когда-либо. Смогут ли они отреагировать достаточно быстро?", — заявил американский биолог Майкл Дженсен (Michael Jensen).

Как отмечает издание, ситуация с зелеными черепахами сигнализирует, что это может произойти и с другими рептилиями, пол потомства которых также зависит от температуры.