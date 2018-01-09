Программное обеспечение блоков "Фрегат" доработают для пусков с Восточного

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Система управления и программное обеспечение всех разгонных блоков "Фрегат" будут доработаны с учетом особенностей запусков с космодрома Восточный, заявил РИА Новости глава спецкомиссии, председатель Научно-технического совета (НТС) госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.

"Для исключения подобной ситуации (аварии 28 ноября) нами рекомендовано провести доработку программного обеспечения и технической реализации на системе управления. Это, видимо, будет делаться изготовителем на всех новых блоках "Фрегат". Учитывая, что в дальнейшем такие пуски должны быть, и чтобы гарантированно уйти от возможных неприятностей, будет проведена такая доработка", — сказал Коптев, возглавляющий спецкомиссию, созданную по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина для проверки причин аварии разгонного блока "Фрегат".

Состоявшийся 28 ноября 2017 года второй в истории пуск с "Восточного" оказался неудачным. Причиной аварии названо несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат", которое проявилось при запуске именно с космодрома "Восточный".

Алгоритм её работы привел к некорректному определению ориентации блока в пространстве после отделения от носителя при неверно выставленных начальных азимутах ракеты и разгонного блока на стартовом комплексе.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что неудачный пуск с "Восточного" стал репутационной проблемой и никакие страховые выплаты не покроют понесённые ущербы. Он обратил внимание на всю серьезность ситуации и отметил, что специально созданная комиссия должна представить предложения, как исправить ситуацию.