Спецкомиссия подтвердила выводы Роскосмоса о причинах аварии блока "Фрегат"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Спецкомиссия, созданная по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина для проверки причин аварии разгонного блока "Фрегат" и утраты 19 спутников, работу закончила, скоррелированные с аварийной комиссией выводы направлены в правительство РФ.

Об этом РИА Новости заявил председатель Научно-технического совета (НТС) госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.

"Работа нашей комиссии закончена, и о её результатах доложено. По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса. Другой причины не может быть, это как говорится, медицинский факт. Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили", — сказал он.

По словам Коптева, итоговые акты комиссии направлены в правительство.

"Направлены туда были все итоговые документы 22 декабря. Общего сбора не было, каких-то возражений до наступления Нового года получено также не было. Сегодня первый рабочий день. Какого-то неприятия, оценки мне лично не известны", — заключил глава спецкомиссии.

Состоявшийся 28 ноября 2017 года второй в истории запуск с космодрома "Восточный" оказался неудачным. Причиной аварии названо несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат", которое проявилось при запуске именно с космодрома Восточный.

Алгоритм её работы привел к некорректному определению ориентации блока в пространстве после отделения от носителя при неверно выставленных начальных азимутах ракеты и разгонного блока на стартовом комплексе. Для расследования причин аварии было создано две комиссии. Аварийная комиссия Роскосмоса ранее уже озвучила результаты. Параллельно по поручению Рогозина действовала спецкомиссия под руководством Юрия Коптева.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что неудачный пуск стал репутационной проблемой и никакие страховые выплаты не покроют понесённые ущербы. Он обратил внимание на всю серьезность ситуации и отметил, что специально созданная комиссия должна представить предложения, как исправить ситуацию.