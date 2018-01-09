Марсоход Curiosity нашел структуры, похожие по форме на окаменелости

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Марсоход НАСА обнаружил на поверхности Марса необычные микроскопические структуры, похожие по форме на окаменевших микробов или тоннели микроскопических червей, сообщает Space.com

"Эти структуры имеют крайне малые размеры – их ширина составляет всего 1-2 миллиметра, а длина – примерно 5 миллиметров. Подобные уникальные образования мы еще не встречали – мы пока просто не знаем, что они собой представляют. Это уже заставило нас развернуть марсоход и повторно посетить это место", — заявил Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada), руководитель миссии Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

В середине декабря этого года марсоход Curiosity остановился на несколько дней в одной из точек на поверхности гряды Веры Рубин, расположенной на склонах горы Шарп. Она сложена из гематита, минерала, предположительно возникшего в результате химических процессов в водах горячих ключей и вулканических озер Марса.

Во время этой стоянки камера MAHLI, установленная на "руке" марсохода, получила несколько снимков близлежащих камней и поверхности Марса, которые привлекли внимание британского планетолога Барри Дигрегорио (Barry DiGregorio), сторонника теории о том, что на поверхности красной планеты когда-то существовала жизнь.

Британский исследователь обнаружил на одной из этих фотографий темные волнообразные структуры, похожие по своей формы на ходы червей или на окаменелые следы колоний микробов, которые геологи нередко находят в древнейших породах Земли. По его мнению, подобные "окаменелости" вряд ли могли возникнуть на Марсе абиогенным путем.

"Они очень похожи на следовые окаменелости времен Ордовикского периода, которые я неоднократно изучал и фотографировал здесь, на Земле. Если находка Curiosity не является подобным следом жизни, какие еще геологические объяснения их формирования может предложить НАСА?", — заявил ученый, чьи слова приводит Space.com.

Как отметил Васавада, специалисты НАСА пока не знают, с чем имеют дело, и поэтому они не могут говорить ни о биогенном, ни об абиогенном происхождении этих структур, которым ученые присвоили кличку "Гарольдсвик". Новые снимки этих "окаменелостей", полученные Curiosity в первых числах января, по словам планетологов, помогут прояснить их природу.

"Мы не исключаем того, что эти структуры могут быть реальными окаменелостями, но мы, конечно же, не будем считать подобную гипотезу наиболее вероятной и точной интерпретацией данных, пока у нас не будет веских оснований для этого. Вполне возможно, что эти "тоннели" возникли в результате формирования и растворения крупных кристаллов солей, что нередко происходит на Земле", — отметил Васавада.

Сейчас марсоход покинул ту точку гряды Веры Рубин, где он находился почти месяц, и двинулся в сторону участка с условным именем "Остановка Е", где геологи надеются найти другие аналогичные структуры. Их открытие и изучение химического состава поможет понять, кто или что могло их породить, и дать более однозначный ответ на вопрос Дигрегорио.