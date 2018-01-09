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РИА Наука
РИА Наука

Марсоход Curiosity нашел структуры, похожие по форме на окаменелости

14:1909.01.2018
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© NASA / JPL/MSSSОкаменелости, найденные на МарсеОкаменелости, найденные на Марсе
© NASA / JPL/MSSS

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Марсоход НАСА обнаружил на поверхности Марса необычные микроскопические структуры, похожие по форме на окаменевших микробов или тоннели микроскопических червей, сообщает Space.com

Потрескавшаяся глина, найденная марсоходом Curiosity
© NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity нашел на Марсе глину, потрескавшуюся от воды
"Эти структуры имеют крайне малые размеры – их ширина составляет всего 1-2 миллиметра, а длина – примерно 5 миллиметров. Подобные уникальные образования мы еще не встречали – мы пока просто не знаем, что они собой представляют. Это уже заставило нас развернуть марсоход и повторно посетить это место", — заявил Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada), руководитель миссии Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

В середине декабря этого года марсоход Curiosity остановился на несколько дней в одной из точек на поверхности гряды Веры Рубин, расположенной на склонах горы Шарп. Она сложена из гематита, минерала, предположительно возникшего в результате химических процессов в водах горячих ключей и вулканических озер Марса.

Во время этой стоянки камера MAHLI, установленная на "руке" марсохода, получила несколько снимков близлежащих камней и поверхности Марса, которые привлекли внимание британского планетолога Барри Дигрегорио (Barry DiGregorio), сторонника теории о том, что на поверхности красной планеты когда-то существовала жизнь.

Британский исследователь обнаружил на одной из этих фотографий темные волнообразные структуры, похожие по своей формы на ходы червей или на окаменелые следы колоний микробов, которые геологи нередко находят в древнейших породах Земли. По его мнению, подобные "окаменелости" вряд ли могли возникнуть на Марсе абиогенным путем.

Снимок поверхности Марса с зонда Mars Odyssey. Архивное фото
© NASA / JPL-Caltech
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"Они очень похожи на следовые окаменелости времен Ордовикского периода, которые я неоднократно изучал и фотографировал здесь, на Земле. Если находка Curiosity не является подобным следом жизни, какие еще геологические объяснения их формирования может предложить НАСА?", — заявил ученый, чьи слова приводит Space.com.

© NASA / JPL/MSSS"Окаменелости", найденные на Марсе
© NASA / JPL/MSSS
"Окаменелости", найденные на Марсе

Как отметил Васавада, специалисты НАСА пока не знают, с чем имеют дело, и поэтому они не могут говорить ни о биогенном, ни об абиогенном происхождении этих структур, которым ученые присвоили кличку "Гарольдсвик". Новые снимки этих "окаменелостей", полученные Curiosity в первых числах января, по словам планетологов, помогут прояснить их природу.

Длинный овраг в центре фотографии – след движения талой воды по поверхности Марса. Снимок зонда MRO
© NASA / JPL-Caltech/MSS
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"Мы не исключаем того, что эти структуры могут быть реальными окаменелостями, но мы, конечно же, не будем считать подобную гипотезу наиболее вероятной и точной интерпретацией данных, пока у нас не будет веских оснований для этого. Вполне возможно, что эти "тоннели" возникли в результате формирования и растворения крупных кристаллов солей, что нередко происходит на Земле", — отметил Васавада.

Сейчас марсоход покинул ту точку гряды Веры Рубин, где он находился почти месяц, и двинулся в сторону участка с условным именем "Остановка Е", где геологи надеются найти другие аналогичные структуры. Их открытие и изучение химического состава поможет понять, кто или что могло их породить, и дать более однозначный ответ на вопрос Дигрегорио.

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