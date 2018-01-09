Ученые рассказали об опасности ибупрофена

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Группа ученых из Копенгагенского университета обнаружила, что популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство ибупрофен может привести к бесплодию у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Science Alert.

В эксперименте принимал участие 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы. Первым испытуемым давали 600 мг ибупрофена (эквивалентно трем таблеткам) каждый день в течение шести недель, вторые принимали плацебо.

По истечении 14 дней у мужчин из первой группы зафиксировали увеличение выработки лютеинизирующего гормона. Он влияет на синтез тестостерона, который необходим для образования сперматозоидов. Слишком большая концентрация этого гормона активирует компенсаторные механизмы и грозит снижением выработки тестостерона и, как следствие, бесплодием.

Ученые отметили, что их испытуемые принимали ибупрофен в умеренных дозах, поэтому негативные последствия были выражены не так сильно. Однако люди, которые принимают болеутоляющее в больших дозах и на регулярной основе, например профессиональные спортсмены, должны быть осторожнее.