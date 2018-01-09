МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Мощнейшие волны жары, поразившие на этой недели Австралию, начали убивать сотни и тысячи летучих мышей, вызывая перегрев их мозга и других жизненно важных органов, сообщает онлайн-издание LiveScience.

"Можно сказать, что в таких условиях летучие мыши "варятся" в воздухе. При температуре в 44 градуса Цельсия их мозг в буквальном смысле вскипает — они теряют контроль над собой и не могут нормально ориентироваться в пространстве", — заявила Кэйт Райан (Kate Ryan), эколог из города Кэмбеллтаун, чьи слова передает LiveScience.

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" – периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Как отмечал академик Игорь Мохов в интервью РИА "Новости", частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности – каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Первые последствия этого явления жители Австралии смогли наблюдать на минувших выходных, когда на большей части страны воцарилась очередная волна летней жары. Температуры воздуха в центральных и южных частях континента поднялись до отметки в 40-44 градуса Цельсия, что привело к массовой гибели сероголовых летучих лисиц (Pteropus poliocephalus) – крупнейших летучих мышей Австралии, занесенных в Красную книгу.

Эти рукокрылые существа, в отличие от большинства сородичей из умеренных широт, живут и ночуют на ветках деревьев, чьими плодами они питаются, а не в пещерах, что не позволяет им спасаться от перегрева и лучей Солнца. Рекордно высокие температуры, царящие в Австралии в последние три дня, как отмечает эколог, крайне негативно сказались на состоянии колоний Pteropus poliocephalus и многих других рукокрылых.

По подсчетам Райан, только в окрестностях Кэмблеллтауна экологи и местные жители нашли тысячи тел летучих мышей, уже погибших или почти умерших от теплового шока, примерно две сотни которых умерло во время безуспешных попыток их спасти. Особенно сильно пострадали молодые особи, лишенные способности управлять температурой тела.

В ближайшие дни, как ожидают экологи, волна жары спадет, однако к тому времени еще большее число летучих мышей "сварится" вживую. Повторные периоды аномально высоких температур могут поставить летучих лисиц из Кэмбеллтауна и других регионов Австралии под угрозу вымрания, заключает Райан.