Врач объяснил, почему люди могут расти в космосе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сильные изменения в росте людей в космосе возможны, они объясняются особенностями строения позвоночника человека, сказал РИА Новости хирург-ортопед, кардиолог Владимир Хорошев.

Ранее японский астронавт Норишиге Канаи в Twitter сообщил, что за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС) вырос на девять сантиметров.

"Это легко объяснимо… в условиях невесомости изменяется структура хрящевой ткани. У нас позвоночник состоит не только из тел позвонков, которые представляют из себя костную ткань, но и из межпозвонковых дисков, то есть хрящевой ткани", — сказал Хорошев.

По его словам, хрящевая ткань очень эластична и подвержена изменениям, в отличие от костной ткани, которая в условиях невесомости не претерпевает практически никаких изменений.

"Когда в условиях невесомости нагрузка на позвоночник изменяется в десятки раз, то хрящевая ткань межпозвонковых дисков просто расправляется, и это естественно ведет к изменению, к увеличению роста человека, а точнее — длины его тела", — сказал врач.