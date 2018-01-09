Работа ночью повышает шансы развития рака у женщин, заявляют ученые

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Женщины, работающие во вторую смену, гораздо чаще страдают от рака груди, кожи и пищеварительных органов по сравнению с другими представительницами слабого пола, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

"Наше исследование показывает, что работа в ночную смену действительно является фактором риска для развития самых распространенных форм рака у женщин. Собранные нами данные помогут понять, как можно их защитить, а также они указывают на то, что уже сейчас подобным работникам следует регулярно проходить обследования", — заявил Сюэлей Ма (Xuelei Ma) из университета провинции Сычуань в Чэнду (Китай).

В 2007 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором ее эксперты заявили, что работа в ночную смену приводит к развитию нарушений в биоритмах тела и ведет к увеличению шансов развития рака, в том числе рака груди. Эти выводы, как тогда утверждали ученые, были получены в ходе наблюдений за частотой развития рака груди у животных, чьи циклы сна и бодрствования нарушались.

Позже эти выводы были поставлены под сомнение – команда медиков из Оксфорда проанализировала статистику трех крупных проектов по наблюдениям за здоровьем женщин, и не нашла никаких намеков на то, что работа ночью делает их более уязвимыми для рака.

Ма и его коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, объединив результаты еще большего числа наблюдений, в которых участвовало почти четыре миллиона женщин, проживающих в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. Примерно 114 тысяч из них стали жертвами рака, что позволило ученым проследить, как работа в ночную смену влияет не только на вероятность развития рака груди, но и многих других типов опухолей.

Как оказалось, работа в ночную смену действительно повышала шансы заполучить рак груди и многие другие типы новообразований, но не у всех женщин, а только у тех представительниц слабого пола, которые жили в Европе и в Северной Америке. Как считает Ма, это связано с тем, что уровень половых гормонов у европейских и американских женщин выше, чем у жительниц других уголков планеты.

В среднем, вероятность развития любых форм рака была выше на 19% у женщин из США и Европы, если они работали в ночную смену. Аналогичным образом, они на 40% чаще страдали от рака кожи, на 32% — от рака груди, и на 18% — от различных форм рака желудка и других пищеварительных органов.

Как отмечают ученые, им удалось зафиксировать еще одну тревожную тенденцию – чем дольше и чем интенсивнее женщины работали ночью, тем более выраженными были эти эффекты. В частности, каждые пять лет работы в ночную смену повышали вероятность развития рака груди на 3,3%.

Подобные результаты наблюдений, как считают авторы статьи, свидетельствуют о том, что доклад ВОЗ содержал в себе корректные выводы, и говорят о необходимости ведения более масштабных и длительных наблюдений для полной оценки всех негативных последствий от работы ночью.