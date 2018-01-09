МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Связь с американским секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье, потеряна, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.

Отмечается, что аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9. Скорее всего, он сломался или упал в море.

В США начали расследование, но пока нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства.

"Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу формально", — заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Восьмого января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Запуск должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но по различным причинам откладывался.

Для SpaceX это был второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки, ранее в мае прошлого года Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления.

