Найден метод изучения четырехмерного пространства на квантовом уровне

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Группа исследователей из США, Швейцарии и Израиля приблизились к пониманию четвертого измерения. Результаты исследования опубликованы на сайте Nature.

Ученые считают, что если трехмерные объекты отбрасывают двумерные тени, то у четырехмерных предметов тени должны быть трехмерными, даже если сами эти предметы невозможно представить.

В своем исследовании группа провела два параллельных эксперимента. Европейские специалисты довели температуру атомов до почти абсолютного нуля (около —273 градусов Цельсия), что остановило движение электронов. Затем переохлажденные атомы поместили в специальные двумерные структуры и использовали лазеры, которые восстановили движение.

В свою очередь американские ученые провели лазерный луч через стеклянный блок, чтобы сымитировать эффект электрического поля на заряженных частицах. Таким образом обе команды на миг смогли сгенерировать квантовый эффект Холла — топологический феномен проводимости двумерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.

Это показало, что теперь ученые могут изучать четырехмерное пространство, а также пространства более высоких размерностей не только на бумаге, но и экспериментально.

Видимый мир находится в трех измерениях, однако, согласно физике и, в частности, теории струн, измерений может быть больше.