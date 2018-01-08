Найдено новое наибольшее простое число

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Участники проекта Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) объявили об открытии нового самого большого простого числа.

Число содержит 23249425 знаков, его сложно отразить визуально, поэтому ему присвоили обозначение M77232917. Это 14-е простое число, которое обнаружили участники GIMPS.

Открытие сделал житель штата Тенесси Джонотан Пейс, а затем другие участники проверяли его на своих компьютерах

Простое число делится на единицу и само себя. Начало последовательности выглядит следующим образом: 2,3,5,7, 11, 13, 17, 19, 23 и так далее. Последнее число, которое стояло в конце этой цепочки, было открыто в январе 2016 года.