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РИА Наука
РИА Наука

Греческие археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера

10:4108.01.2018
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© РИА Новости / Геннадий МельникСтатуя Философ из АнтикитерыСтатуя Философ из Антикитеры
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 8 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Торговый корабль, затонувший в середине I века до нашей эры возле греческого острова Антикитера с уникальным богатством – предметами искусства и технологий, среди которых антикитерский механизм, продолжает удивлять новыми находками – в этом сезоне подводные археологии нашли еще несколько десятков предметов на месте кораблекрушения.

Бронзовый диск, в котором "скрывается" бык, рука и часть одежды бронзовой статуи, мраморная плита, бронзовые украшения сложной деревянной мебели – лишь часть находок этого года, рассказала РИА Новости археолог Элия Никитопулу, сотрудница музея Фонда Екатерины Ласкариди.

© Фото : Министерство культуры и спорта ГрецииБронзовая правая рука статуи
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
Бронзовая правая рука статуи

Фонд, который поддерживает работы на месте кораблекрушения, представил публике 37 предметов, найденных в ходе работ с 2014 года. Среди них золотое кольцо — находка 2016 года, кусочки стеклянных ваз, набор глиняных сосудов, часть судовых грузов, а также куски самого корабля. Находки этого года помещены в аквариумы с водой, чтобы металл не разрушался под воздействием воздуха.

Работы на месте антикитерского кораблекрушения будут продолжаться еще несколько лет.

Но рядом найден еще один затонувший корабль, примерно того же периода, там видны амфоры, разные обломки, но здесь пока не проводилось вообще никаких исследований, сообщила археолог.

© Фото : Министерство культуры и спорта ГрецииРаботы на месте антикитерского кораблекрушения
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
Работы на месте антикитерского кораблекрушения

Кораблекрушение

Это самое важное для археологов древнее кораблекрушение — помимо Антикитерского механизма, который называют первым компьютером в мире и который больше ста лет вызывает огромный интерес ученых всего мира, там были найдены бронзовые и мраморные статуи, амфоры. По мнению ученых, груз предназначался для богатого римлянина, который собирал греческие произведения искусства, что было обычно для той эпохи.

Окаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
© AFP 2017 / Stefan Heunis
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Затонувший римский грузовой корабль — олкас или оркас — мог перевозить 250-300 тонн груза, его обломки лежат на глубине 52 метра. Судно имело длину 30-40 метров, ширину 10-14 метров и осадку до 6 метров. Подобные тяжелые парусники использовались во II — I веках до нашей эры в торговле между Апеннинским полуостровом, материковой Греции и Малой Азии.

Нашли его ловцы губок в 1900 году, за два года было поднято множество предметов, среди которых находился Антикитерский механизм. Затем работы были прерваны на 75 лет — крупные исследования провела в 1976 году экспедиция всемирно известного исследователя подводного мира Жака-Ива Кусто. Возобновились исследования в 2012 году – за два года была составлена подробная карта места кораблекрушения и с 2014 года ежегодно туда отправляется экспедиция.

"Обычно работы идут две-три недели – это очень дорогостоящее мероприятие. Надо собрать команду, которая может квалифицированно вести подводные археологические работы, надо найти средства и получить разрешения, и, наконец, нужна хорошая погода", — рассказала Элия Никитопулу.

Все найденные артефакты хранятся в Национальном археологическом музее.

© РИА Новости / Геннадий МельникСтатуя "Эфеб с Антикитера"
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Статуя "Эфеб с Антикитера"

Среди самых примечательных находок – бронзовая статуя, известная как "Эфеб с Антикитеры", середины IV века до нашей эры. Его идентифицируют либо с Персеем, держащим голову Медузы, либо с Парисом с яблоком раздора, а автором мог быть скульптор Клеон Сикионский. Другие находки – части бронзовой скульптуры "Философ" конца III века до нашей эры, бронзовые и мраморные статуи — Одиссея, Аполлона, Гермеса эллинистического периода, монеты, ювелирные изделия, керамика, изделия из стекла.

Первый в мире компьютер

Однако самой ценной и загадочной находкой стал Антикитерский механизм – устройство с несколькими десятками бронзовых шестеренок, который использовался для расчета движения небесных тел. Археологи датируют его примерно 120 – 100 годом до нашей эры.

О находке было объявлено в 1902 году, и с тех пор ее изучают.

"Антикитерский механизм — очень дорогой, это был предмет роскоши, и он находился среди груза. Хозяин простого торгового корабля не мог обладать столь дорогостоящим механизмом. Это очень редкий прибор. Скорее, всего, он использовался для астрологических наблюдений и мог принадлежать какому-либо богачу или ученому, он мог использоваться как в научных целях, так и для обучения учеников", — сказала Никитопулу.

С помощью рентгенографии удалось прочитать значительную часть надписей, нанесенных на детали механизма, установить принципы работы.

По словам археолога, в последние месяцы также были сделаны важные открытия, которые еще не опубликованы. В 2016 году Антикитерский механизм выставлялся в Москве – выставка "Высокие технологии древних греков" была включена в список мероприятий перекрестного года России и Греции.

© РИА Новости / Геннадий МельникАнтикитерский механизм
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Антикитерский механизм

Новые находки

Каждая экспедиция приносит новые значительные открытия. В этом году в ходе исследования были найдены компоненты самого корабля, было поднято много фрагментов амфор и других сосудов. Работы велись на том же месте, где в прошлом году были найдены останки человека.

Министерство культуры Греции среди наиболее значительных итогов работ называет фрагмент бронзовой статуи – часть одежды со складками, бронзовую руку, полностью окислившийся железный объект, внутри которого, как показала рентгенография, есть металлический сосуд среднего размера, прямоугольная плита из красного мрамора, рукоятка амфоры, аналогичная двум другим, найденным при предыдущих исследованиях.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Бронзовая рука статуи
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Бронзовая рука статуи

Среди бронзовых находок есть дискообразный объект, сильно окисленный, с четырьмя перфорированными апсидами, на котором, как показала рентгенография, есть изображение животного, возможно, быка.

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Ученые не исключают, что этот артефакт был частью Антикитерского механизма или частью какого-либо другого механизма судна.

Особенно важной находкой в Минкультуры называют деревянную часть самого судна, которая в сочетании с косвенной информацией от ловцов губок, полученной в 1900 году, может пролить свет на причины кораблекрушения.

Некоторые из артефактов визуально опознать не удалось – их будут изучать и затем идентифицируют.

Сейчас все находки находятся в резервуарах с пресной водой – необходимо "опреснение".

"Это необходимо, чтобы предотвратить разрушение артефактов после подъема из соленой воды. В пресной воде соль постепенно вымывается. Процесс это очень длительный. Дерево может два-три года лежать, металл — несколько месяцев", — рассказала Никитопулу.

© Фото : Министерство культуры и спорта ГрецииБронзовый диск, на которых рентгенография показала изображение животного, возможно быка
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
Бронзовый диск, на которых рентгенография показала изображение животного, возможно быка

Исследования в этом году велись и на двух других участках места антикитерского кораблекрушения, где под массой камней, вероятно, выброшенных в результате мощного сейсмического события, находятся обломки медных и мраморных статуй. Они будут предметом будущих исследований, сообщило Минкультуры.

Работы будут идти еще несколько лет, видимо, не менее семи лет. В 2018 году предстоит сделать новое разрешение на проведение подводных работ, сказала археолог Элия Никитопулу.

© РИА Новости / Геннадий МельникБронзовый диск, возможно, часть Антикитерского механизма
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Бронзовый диск, возможно, часть Антикитерского механизма

Неизведанные сокровища

Помимо антикитерского кораблекрушения, археологи ежегодно работают на месте крушения двухмачтового брига "Ментор", на котором британский посланник в Константинополе лорд Элгин вывозил в Великобританию похищенные скульптуры Парфенона. Бриг затонул 16 сентября 1802 года, когда перевозил сокровища Парфенона, через несколько часов после выхода из порта Пирей. Судно ударило о скалы острова Кифира, корабль накренился и пошел ко дну вместе со скульптурами Парфенона, плитами фриза храма Бескрылой Ники, статуями.

США вернули Греции украденный древний мраморный саркофаг
© РИА Новости / Геннадий Мельник
США вернули Греции украденный древний мраморный саркофаг

Лорд Элгин организовал операцию по спасению скульптур, ловцы губок с островов Калимнос и Сими подняли 16 деревянных ящиков со скульптурами и мраморный трон, но это потребовало таких расходов, что Элгин вынужден был продать скульптуры Британскому музею за 35 тысяч фунтов. Греция добивается возвращения мрамора Парфенона. Несколько лет назад археологи нашли три древние монеты, и появились предположения, что лорд Элгин перевозил не только скульптуры, но и другие древности.

"В этом году найдены монеты, в том числе голландская золотая монета XVIII века, личные вещи – трубки, пистолеты, остатки одежды, шахматные фигурки — пешки, большие блоки, посуда повседневного пользования. Найдены также изображения египетских богов, возможно, из храма в Марафоне", — сообщила Никитопулу.

Но возле берегов Греции покоятся десятки других кораблей.

"Рядом с местом антикитерского кораблекрушения, буквально в 200 метрах от него, лежат останки другого древнего корабля. Предположительно, он затонул примерно в то же период времени. Рядом видны амфоры, другие сосуды. Но работы там вообще еще не проводились. Это дело будущего", — сказала археолог Элия Никитопулу.

Предсказать, что удастся найти там археологам, пока невозможно.

© РИА Новости / Геннадий МельникСтатуя "Философ из Антикитеры"
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Статуя "Философ из Антикитеры"
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