Роскосмос выразил соболезнование в связи с кончиной астронавта Джона Янга

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Роскосмос соболезнует родным и близким американского астронавта Джона Янга, скончавшегося на 88-м году жизни.
Янг побывал на Луне и командовал первым полетом космического шаттла. Всего он побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия". Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех в ведомстве. В субботу в НАСА сообщили, что астронавт скончался.
"Выражаем соболезнования родным и близким легендарного астронавта Джона Янга", — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
We offer our deepest condolences to John Young's family and loved ones. Millions of people will remember legendary astronaut forever. // Выражаем соболезнования родным и близким легендарного астронавта Джона Янга https://t.co/pgusI8xqKN— РОСКОСМОС (@roscosmos) 7 января 2018 г.