Роскосмос выразил соболезнование в связи с кончиной астронавта Джона Янга

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Роскосмос соболезнует родным и близким американского астронавта Джона Янга, скончавшегося на 88-м году жизни.

Янг побывал на Луне и командовал первым полетом космического шаттла. Всего он побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия". Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех в ведомстве. В субботу в НАСА сообщили, что астронавт скончался.

"Выражаем соболезнования родным и близким легендарного астронавта Джона Янга", — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.