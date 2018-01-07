МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Одновременный взрыв всех АЭС на Земле в результате ядерной атаки или природного катаклизма приведет к тому, что планета станет полностью необитаемой в последующие 156 лет из-за загрязнения почвы и атмосферы цезием-137, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.
По текущим оценкам ООН и МАГАТЭ, атомные электростанции вырабатывают примерно 11% от общего количества электроэнергии. Сейчас на Земле существует примерно 430 стационарных АЭС и около двух сотен плавучих реакторов, установленных на подводных лодках, ледоколах и плавучих электростанциях. К середине текущего столетия, по прогнозам климатологов ООН, число реакторов удвоится и достигнет примерно 898.
В научно-фантастическом сериале "Сотня" эти реакторы выходят из строя практически одновременно из-за того, что его главная героиня уничтожает систему искусственного интеллекта ALIA, которая устроила ядерную войну в первой серии этой киноэпопеи и одновременно с этим управляла работой всех атомных энергоустановок.
Используя данные, собранные после катастроф на Чернобыльской АЭС и "Фукусиме", британские ученые попытались подсчитать, как много радионуклидов будет выброшено в атмосферу в результате подобного катаклизма и как долго планета будет оставаться непригодной для жизни людей.
Как показали эти расчеты, главная героиня сериала смотрела на эту проблему чересчур оптимистично — выброс больших количеств цезия-137 и других долгоживущих изотопов сделает Землю непригодной для жизни человека на протяжении полутора веков, а не пяти лет.
В первые годы после взрыва ядерных реакторов уровень радиации (если выбросы АЭС будут распределены по поверхности Земли равномерно) будет превышать норму в 35 раз, и только примерно через 50 лет радиационный фон снизится до условно безопасных значений.
Конечно, как подчеркивают ученые, в реальности ничего подобного произойти не может — большинство современных ядерных реакторов оснащено сразу несколькими системами безопасности, которые остановят реакции и заглушат реактор в том случае, если его система охлаждения выйдет из строя.
Факультет физики и астрономии Университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.
При этом начинающих британских ученых интересует необычный круг тем. Например, в 2013 году они выяснили, можно ли отапливать помещение теплом, вырабатываемым членами британского парламента в ходе напряженных дискуссий, а два года назад их интересовали свойства джедайских мечей, возможность сбития астероида лазером и многие другие вещи.
РИА Новости в новогодние каникулы представляет подборку самых интересных публикаций из свежего номера Physics Special Topics.