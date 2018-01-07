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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали последствия взрыва всех ядерных реакторов Земли

08:0007.01.2018
(обновлено: 08:07 07.01.2018)
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© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭСЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Одновременный взрыв всех АЭС на Земле в результате ядерной атаки или природного катаклизма приведет к тому, что планета станет полностью необитаемой в последующие 156 лет из-за загрязнения почвы и атмосферы цезием-137, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

Фукусима после аварии
© REUTERS / David Guttenfelder/Pool
Пляжи у Фукусимы оказались рекордно радиоактивными, заявляют ученые
"В конце четвертого сезона сериала "Сотня" его герои улетают в космос, пытаясь спастись от ядерного апокалипсиса, вызванного почти одновременным взрывом всех ядерных электростанций Земли. Главная героиня сериала тогда заявила, что планета станет безопасной через 2199 дней. Мы проверили, так ли это на самом деле", — пишут авторы статьи.

По текущим оценкам ООН и МАГАТЭ, атомные электростанции вырабатывают примерно 11% от общего количества электроэнергии. Сейчас на Земле существует примерно 430 стационарных АЭС и около двух сотен плавучих реакторов, установленных на подводных лодках, ледоколах и плавучих электростанциях. К середине текущего столетия, по прогнозам климатологов ООН, число реакторов удвоится и достигнет примерно 898.

В научно-фантастическом сериале "Сотня" эти реакторы выходят из строя практически одновременно из-за того, что его главная героиня уничтожает систему искусственного интеллекта ALIA, которая устроила ядерную войну в первой серии этой киноэпопеи и одновременно с этим управляла работой всех атомных энергоустановок.

Используя данные, собранные после катастроф на Чернобыльской АЭС и "Фукусиме", британские ученые попытались подсчитать, как много радионуклидов будет выброшено в атмосферу в результате подобного катаклизма и как долго планета будет оставаться непригодной для жизни людей.

Как показали эти расчеты, главная героиня сериала смотрела на эту проблему чересчур оптимистично — выброс больших количеств цезия-137 и других долгоживущих изотопов сделает Землю непригодной для жизни человека на протяжении полутора веков, а не пяти лет.

Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
© РИА Новости / Стрингер
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Ученый: во время аварии на ЧАЭС произошел настоящий ядерный взрыв

В первые годы после взрыва ядерных реакторов уровень радиации (если выбросы АЭС будут распределены по поверхности Земли равномерно) будет превышать норму в 35 раз, и только примерно через 50 лет радиационный фон снизится до условно безопасных значений.

Конечно, как подчеркивают ученые, в реальности ничего подобного произойти не может — большинство современных ядерных реакторов оснащено сразу несколькими системами безопасности, которые остановят реакции и заглушат реактор в том случае, если его система охлаждения выйдет из строя.

Факультет физики и астрономии Университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.

При этом начинающих британских ученых интересует необычный круг тем. Например, в 2013 году они выяснили, можно ли отапливать помещение теплом, вырабатываемым членами британского парламента в ходе напряженных дискуссий, а два года назад их интересовали свойства джедайских мечей, возможность сбития астероида лазером и многие другие вещи.

РИА Новости в новогодние каникулы представляет подборку самых интересных публикаций из свежего номера Physics Special Topics.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
maks.chuprin.87
Ученые начали опускаться до уровня Голливуда, так скоро могут появится их статьи в духе: что будет - если все вдруг станут зомби, или что будет - если на землю нападут ксеноморфы... ну или на худой конец, что будет - если разом засорятся все туалеты...
08:42
07.01.2018
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