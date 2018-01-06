МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Мексике команда археологов обнаружила на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль каменное святилище, которое является моделью Вселенной в представлении древних ацтеков, сообщает портал sciencealert.com.

Объект, обнаруженный на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря, сложен из камней разного размера. Ученые отмечают, что святилище устроено так, чтобы у наблюдателя, стоящего на берегу озера, возникло ощущение, что глыбы плавают на поверхности, а не лежат на дне.

"Визуальные эффекты, создаваемые водой, и особенности используемых в конструкции элементов, свидетельствуют о том, что перед нами миниатюрная Вселенная в представлении древних ацтеков", — говорит археолог Ирис Эрнандес.

Она отмечает, что модель отображает ацтекские мифы о создании мира. Согласно им, в древности не было суши. Морское чудовище Сипактли обитало в первобытном океане, а затем из его туловища боги создали небо и землю.

Возраст святилища еще предстоит определить, однако предметы, найденные неподалеку, относятся к VIII веку нашей эры.

Ранее ученые нашли в Мехико башню из 655 человеческих черепов, принадлежавших мужчинам, женщинам и детям. Эта находка изменила представления о жертвоприношениях у ацтеков, так как раньше считалось, что такие конструкции создавались из костей вражеских воинов.