МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Мексике команда археологов обнаружила на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль каменное святилище, которое является моделью Вселенной в представлении древних ацтеков, сообщает портал sciencealert.com.
"Визуальные эффекты, создаваемые водой, и особенности используемых в конструкции элементов, свидетельствуют о том, что перед нами миниатюрная Вселенная в представлении древних ацтеков", — говорит археолог Ирис Эрнандес.
Возраст святилища еще предстоит определить, однако предметы, найденные неподалеку, относятся к VIII веку нашей эры.
Ранее ученые нашли в Мехико башню из 655 человеческих черепов, принадлежавших мужчинам, женщинам и детям. Эта находка изменила представления о жертвоприношениях у ацтеков, так как раньше считалось, что такие конструкции создавались из костей вражеских воинов.