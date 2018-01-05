МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Первыми людьми, заселившими Америку, стали выходцы с территории современной России, выяснила интернациональная группа, возглавляемая учеными из Кембриджского и Копенгагенского университетов. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Исследователи провели анализ ДНК индейской девочки, жившей на Аляске около 11500 лет назад и останки которой были найдены там же в 2013 году. Ее генетические данные не совпадали с известными ранее южными и северными коренными американцами.

Данные археологических находок на Аляске указывают на существование прежде неизвестной популяции коренных американцев, которых ученые назвали "древние берингины".

"Генетические данные свидетельствуют о том, что люди могли прийти на континент в рамках одной миграционной волны, возможно, более 20000 лет назад", говорится в исследовании.

Как отмечают ученые, генетические данные древних берингинов представляют огромный потенциал "с точки зрения ответа на вопросы, связанные с ранним населением Америки".

Согласно результатам исследования, первые представители берингинов появились около 36000 лет назад на территории Северо-Восточной Азии. Изменение климата вынудило популяцию мигрировать на Аляску через Берингов перешеек.

"Мы смогли показать, что, вероятно, люди пришли на Аляску более 20000 лет назад. Впервые у нас есть прямое генетическое доказательство, что все коренные американцы восходят к одной популяции – основополагающим фактором при этом является миграция",- заявил возглавляющий исследование ученый Эске Виллерслев.