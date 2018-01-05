Ученые выяснили, как быстро вымрут люди, если все станут каннибалами

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Британские ученые выяснили, что человечество исчезнет с лица Земли примерно через три года, если вся пища исчезнет с поверхности планеты и все ее обитатели станут каннибалами, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

"Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей, и мы задумались о том, что произойдет, если вся пища исчезнет с поверхности Земли и настанет всемирный кризис. Мы подсчитали, как долго человечество протянет, если оно будет питаться исключительно мясом себе подобных", — пишут Холли Грэм (Holly Graham) из университета Лестера (Великобритания) и ее коллеги.

За последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что первые жители Европы могли питаться мясом своих врагов или соплеменников. К примеру, в прошлом году палеонтологи обнаружили, что неандертальцы из пещер Марильяк зачем-то раскалывали кости недавно усопших сородичей, и отделяли их конечности от туловища.

Тем не менее, этот вопрос остается предметом дискуссий, так как многие ученые считают, что подобные повреждения могли быть частью ритуалов погребения. Недавно известный палеогенетик и палеонтолог Йоханнес Краузе (Johannes Krause) нашел первые однозначные свидетельства каннибализма среди неандертальцев, обнаружив целую гору костей древних людей со следами "кулинарной обработки" в одной из пещер на севере Испании.

С другой стороны, расчеты биологов показывают, что каннибализм невыгоден с энергетической точки зрения – туши мамонтов и просто крупных животных содержат в себе гораздо больше калорий, чем тела людей. По этой причине племена последовательных каннибалов должны были постепенно вымирать, так как они уступали бы в конкурентной борьбе обычным "мясоедам".

Используя данные по "калорийности" одного человека, полученные этими биологами, Грэм и ее команда попытались выяснить, как много дней проживет человечество, если бы все современное население планеты питалось лишь мясом других людей, которое они честно бы распределяли среди выживших.

Тело одного человека, как показывают расчеты британских исследователей, содержит в себе около 125 тысяч килокалорий, чего хватит для того, чтобы обеспечивать энергией еще 50 людей на протяжении суток. Следовательно в первый день после наступления "продовольственного кризиса" исчезнет 1/50 человечества, на второй день – 1/50 от выживших, и так далее.

Если люди так и не смогут найти другие источники пищи, то через 1149 дней, примерно через три года, на Земле останется только один человек, съевший за день до этого последнего соплеменника. Что интересно, большая часть населения планеты исчезнет в первые 200 дней подобной жизни – за это время численность людей упадет до уровня, характерного для середины XVIII или начала XIX века.

Как отмечают Грэм и ее коллеги, подобная катастрофа заметно замедлится, если часть каннибалов будет вести себя "нечестно" и начнет объединяться в группировки, которые будут отлавливать других людей и увеличивать свои запасы мяса. В таком случае "эра каннибалов" продлится несколько десятилетий, если не столетий.

Главной угрозой для их выживания в таком случае будет не уменьшение запасов пищи, а "коровье бешенство" и другие болезни, связанные с каннибализмом.

Факультет физики и астрономии университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.

При этом начинающих британских ученых интересует необычный круг тем. Например, в 2013 году они выяснили, можно ли отапливать помещение теплом, вырабатываемым членами британского парламента в ходе напряженных дискуссий, а два года назад их интересовали свойства джедайских мечей, возможность сбития астероида лазером и многие другие вещи.

РИА Новости в новогодние каникулы представляет подборку самых интересных публикаций из свежего номера Physics Special Topics.

