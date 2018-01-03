Ученые рассказали о необратимом влиянии алкоголя на генетику

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета в Великобритании выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках человека, что увеличивает риск развития рака. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

В ходе экспериментов ученые давали мышам разбавленный этиловый спирт, а затем методами секвенирования ДНК и хромосомного анализа отслеживали влияние ацетальдегида на их гены. Это токсичное вещество образуется при переработке спиртных напитков в организме.

Исследователи выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках крови и необратимо меняет его структуру. Эти изменения, в свою очередь, увеличивают риск развития семи типов онкологических заболеваний, включая рак груди или кишечника. "Важно помнить, что даже если ответственные за переработку алкоголя и репарацию ДНК системы организма в порядке, они все равно несовершенны, и употребление алкоголя все равно может вызвать рак", — пояснил профессор Кетан Пател, один из авторов работы.

"Это исследование показывает, какой ущерб употребление алкоголя может наносить нашим клеткам, что может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем похмелье", — приводит портал MedicalXpress слова профессора Линды Боулд, эксперта благотворительной организации Cancer Research UK.