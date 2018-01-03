Названа опасность дневного сна

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американский сомнолог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Мэттью Уолкер, рассказал о негативном влиянии дневного сна на здоровье человека. Об этом специалист сообщил изданию Business Insider.

Сомнолог подтвердил, что дневной сон может быть полезным для мозга и для организма в целом. Но, по мнению ученого, сон днем может стать "палкой о двух концах": в дневное время человек "накапливает сонливость". Специалист отмечает, что если вздремнуть на более чем 40-50 минут, сонливость сбивается и впоследствии повышается вероятность того, что человеку будет труднее выспаться ночью и заснуть в принципе.

Кроме того, утверждает Уолкер, дневной сон не поможет справиться с недосыпом.

"Сон не похож на банк. Нельзя накопить задолженность и затем надеяться ее погасить. Так что во сне действует принцип "все или ничего". Нельзя сократить сон в течение недели, а затем попытаться залпом заспаться на выходных", — заявил ученый.

Также сомнолог добавил, что если лишить человека восьми часов сна на одну ночь, а затем в последующие три ночи дать ему вдоволь выспаться, он будет спать дольше, но уже не сможет вернуть те восемь часов.

Помимо этого, Уолкер объяснил разницу между недосыпом и голодом. По его мнению, природа не предусмотрела защитной системы от недостатка сна, наподобие отложения жира для сохранения энергии. Причина этого кроется в том, что человек является единственным животным, которое целенаправленно лишает себя сна без всяких причин.