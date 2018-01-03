Смерть от мороза: врач поведал леденящие душу подробности

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Приятно прогуляться зимой по заснеженному лесу или полю, насладиться морозной красотой и спокойствием природы. Однако не стоит забывать об опасностях, которые несет с собой это время года. Переохлаждение организма грозит серьезными последствиями, вплоть до смертельного исхода.

Почему мы не мерзнем

"Процессы, проходящие в нашем организме с использованием энергии, заканчиваются выделением тепла. В одних случаях оно является побочным продуктом жизнедеятельности, в других — основным результатом превращения энергии. В то же время имеется обратная связь между температурой и биологическими процессами — они не могут протекать после достижения некоторой критической точки охлаждения или перегрева тела. Ведь скорость химических реакций зависит от температуры: при ее изменении на 10 градусов интенсивность обмена меняется в 2-3 раза", — рассказывает Елена Дудник, доцент кафедры нормальной физиологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Эта закономерность объясняет сильную зависимость жизнедеятельности от температуры тела. В ходе эволюции некоторые животные (их называют теплокровными) приобрели возможность поддерживать ее постоянной благодаря устойчивому равновесию между теплопроизводством и теплоотдачей — около 37 градусов. Правда, значение характерно для так называемого температурного ядра тела, вычисляемого как средняя температура внутренних органов. Снаружи находится температурная оболочка тела, свойства которой отчасти зависят от условий окружающей среды.

Три шага к смерти

Если человек одет не по погоде и долго находится на морозе, у него может развиться гипотермия — состояние, при котором температура ядра тела опускается ниже 35 градусов. Гипотермия может быть связана как с увеличением теплоотдачи, так и с уменьшением теплопродукции. У здоровых людей она наступает, как правило, из-за низкой температуры окружающей среды, причем ее развитию способствуют возраст (опасности наиболее подвержены пожилые люди и дети) и интоксикация алкоголем. Медики различают легкую гипотермию — 32-35 градусов, среднюю — 28-32 градусов и тяжелую — ниже 28 градусов.

На морозе организм активно вырабатывает тепло, а отдает его меньше за счет сжатия кожных сосудов. В сильный холод это может привести к обморожению, поэтому организм, сначала сузив сосуды, расширяет их, и кровь вновь устремляется к коже. Подобная реакция сильнее всего выражена у привыкших к морозам северных жителей, рыбаков и охотников. Их руки сначала зябнут, а потом согреваются благодаря мускулатуре сосудов, натренированной противостоять окружающей среде.

Расширение кожных сосудов приводит к сильным потерям тепла, охлаждению ядра тела и, следовательно, — к замедлению обменных процессов. Когда температура ядра достигает 26-28 градусов, угнетается активность нейронов центральной нервной системы, человек теряет сознание. Если температура падает до 23-18 градусов (биологический ноль для человека), как правило, останавливаются кровообращение и дыхание, наступает смерть.

"При сильном переохлаждении в первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. В ожидании бригады лучше поместить пострадавшего в защищенное от холода место, накрыть одеялом. Чтобы ускорить процесс согревания тела, можно лечь рядом с ним. И постоянно проверять пульс и дыхание", — советует эксперт.



