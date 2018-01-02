Ученые придумали, как предотвратить исчезновение шоколада

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета США под руководством директора отдела геномики растений Майо-Дже Чо (Myeong-Je Cho) представили метод "редактирования" ДНК-структуры какао-бобов, который поможет приспособить шоколадное дерево к глобальному потеплению. Об этом пишет The Business Insider.

Технология, которая получила название CRISPR, как ожидается, позволит сделать какао устойчивым к более сухому и жаркому климату, а также увеличит урожайность растений. Сейчас специалисты активно сотрудничают с производителями кондитерских изделий, которые спонсируют разработки.

Издание отмечает, что в настоящее время боле половины мирового урожая какао-бобов приходится на две страны в Западной Африке — Кот-д'Ивуар и Гану. Какао растет только на территориях около экватора, лежащих между 20 градусами северной и южной широты. При этом дереву необходима постоянная теплая погода и стабильно высокая влажность.

Однако, согласно прогнозам, изменение климата, которое приведет к уменьшению количества осадков в регионе, к 2050 году практически уничтожит плантации. В связи с этим вот уже несколько лет ученые работают над созданием более выносливых видов шоколадных деревьев.