Нобелевский лауреат назвала пять легких способов замедлить старение

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн назвала пять легких способов замедлить старение. Своими советами она поделилась с изданием Business Insider.

Специалист основывалась на своей научной работе по теории старения вследствие укорачивания теломерных участков хромосом.

Во-первых, Блэкберн рекомендует справиться со стрессом. В своем исследовании она изучала поведение матерей, воспитывающих детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями. В результате у более стрессоустойчивых женщин теломеры укорачивались значительно медленнее.

Во-вторых, ученая советует медитировать. По ее данным, люди, медитировавшие по 12 минут в день в течение двух месяцев, смогли замедлить изменение теломер.

Также Блэкберн считает важным больше общаться с соседями, вступить в брак и завести друга на всю жизнь.Кроме того, биолог рекомендует зарабатывать деньги. Ее исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее.

Элизабет Элен Блэкберн — американский ученый-цитогенетик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2009 год, совместно с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком, с формулировкой "за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы".