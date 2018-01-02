Ученые: алкоголь сильнее вредит сердцу бедняков, чем богачей

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Норвежские медики обнаружили необычную закономерность – употребление больших количеств алкоголя повышает вероятность развития инфаркта и прочих фатальных болезней сердца и сосудов у бедных, но не у богатых людей, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"В отличие от табака, связь которого с болезнями сердца и бедностью вполне очевидна, характер "взаимоотношений" между алкоголем, уровнем достатка и здоровьем всегда был более сложным. Мы провели это исследование для того, чтобы узнать, как влияет количество выпиваемого алкоголя и то, как люди пьют его, на здоровье представителей разных социоэкономических групп", — пишут Эйрик Дегеруд (Eirik Degerud) и его коллеги из Института общественного здоровья Норвегии в Осло.

В последние годы биологи и медики находят все больше свидетельств того, что длительный прием алкоголя не только ведет к циррозу печени и нарушениям в работе мозга, но и к другим крайне тяжелым последствиям. К примеру, в прошлом году ученые обнаружили, что злоупотребление спиртным повышает шансы развития сразу семи видов рака и ведет к целому ряду проблем с работой легких из-за связанных с ним нарушений в круговороте оксида азота в организме.

Дегеруд и его коллеги проверили, как употребление больших количеств спиртного влияет на здоровье сердца и сосудов людей, наблюдая за здоровьем примерно 200 тысяч жителей Норвегии на протяжении последних 50 лет.

В этом им помогло то, что социальные службы Норвегии ведут непрерывные наблюдения за здоровьем трех больших групп норвежцев, родившихся до осени 1960 года. В рамках этой программы мониторинга медики следили не только за изменениями в состоянии здоровья, продолжительностью жизни и причинами смерти, но и за вредными привычками и социоэкономическим статусом ее участников.

Ученых, как отмечает Дегеруд, интересовало в первую очередь то, как различные побочные факторы, такие как употребление вредной пищи, курение сигарет или запойное пьянство, могут менять то, как алкоголь влияет на здоровье сердца и сосудов.

Как неожиданно показали эти наблюдения, алкоголь совершенно по-разному влияет на богатых и бедных людей. Несмотря на то, что бедняки в среднем пили меньше спиртного, чем богачи, употребление больших количеств алкоголя резко повышало вероятность их преждевременной смерти от инфарктов, атеросклероза и прочих проблем с сердечно-сосудистой системой.

С другой стороны, умеренное употребление алкоголя, не более 2-3 раз в неделю, наоборот, уменьшало вероятность смерти от болезней сердца и сосудов, и это благотворное влияние, опять же, было более выражено среди богатых людей (33%), чем среди бедных (18%).

Только в самых крайних случаях, когда и богатые, и бедные люди начинают уходить в запой почти каждую неделю, их судьбы становились схожими – в таких случаях и те, и другие примерно одинаково часто умирали от болезней сердца.

Это говорит о том, что врачи и социальные службы должны подготовить как минимум два разных набора мер, направленных на борьбу с алкоголизмом, которые будут учитывать те различия во влиянии алкоголя на здоровье богатых и бедных, открытые Дегерудом и его коллегами.