Сибирские физики разработали уникальный генератор для коллайдеров

НОВОСИБИРСК, 1 янв – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) создали и начали испытания не имеющего аналогов в России по своим параметрам мощного генератора (клистрона) для перспективных коллайдеров, сообщил журналистам замдиректора Института Евгений Левичев.

Клистрон – это высокочастотный генератор, который является важной частью системы ускорения частиц в коллайдере. Ранее клистроны с такими параметрами закупались в Японии (Toshiba) и Западной Европе (Thales).

"Нам нужны мощные генераторы – клистроны, которые позволяют создавать интенсивное электромагнитное поле, которое собственно и ускоряет частицы в коллайдерах. В настоящее время такие приборы в России не производятся. С одной стороны они дорогие, с другой стороны сейчас ситуация такая, что нам могут их просто не продать", — сообщил ученый.

Он отметил, что клистрон является одним из ключевых элементов планируемого к созданию в Новосибирске "меганаучного" проекта — уникального электрон-позитронного коллайдера (Супер Чарм-Тау фабрики). В связи с этим, в рамках гранта РНФ было принято решение, научиться делать такие клистроны и в дальнейшем по мере необходимости производить их.

"В настоящее время такой клистрон собран и был (его основная часть) испытан в так называемом негенерирующем режиме, и в принципе показал, что пучок (заряженных частиц) пролетает. Сейчас мы готовимся сделать дальнейшие шаги, чтобы из этой сердцевины сделать настоящий СВЧ-прибор. Это мы надеемся сделать в наступающем году", — сказал Левичев.

В ИЯФ отметили, что создание макета и начало испытаний мощного клистрона, не имеющего аналогов в России по своим параметрам является одним из важнейших результатов третьего года реализации гранта Российского научного фонда.