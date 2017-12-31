Ученые рассказали об опасном последствии хронического недосыпа

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Американские ученые из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе рассказали об опасных последствиях бессонных ночей. По их словам, недостаток сна способствует развитию болезни Альцгеймера. Обзор исследования опубликован на сайте университета.
В ходе эксперимента выяснилось, что после бессонной ночи уровень бета-амилоида у испытуемых на 25-30% превышал норму. Отмечается, что подобные показатели, как правило, фиксируют у людей, генетически склонных к нейродегенеративным заболеваниям.
"Это исследование ясно показывает, что нарушения сна увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера", — заявил Бэйтмен. При этом конкретный механизм, который стимулирует выработку белка, до сих пор неизвестен ученым. Невролог, однако, подчеркнул, что одна ночная вечеринка в колледже не означает, что человек приобретет эту болезнь. "Мы гораздо больше беспокоимся из-за людей, у которых хронические проблемы со сном", — пояснил он.
Болезнь Альцгеймера — одна из распространенных форм деменции, чаще всего встречается у людей после 50 лет. По данным сайта "Вести. Медицина", в настоящее время болезнь диагностирована у 46 миллионов человек в мире.