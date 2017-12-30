КАЛИНИНГРАД, 30 дек — РИА Новости. Глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2", с помощью которых произошли самые ценные научные открытия в области исследования Мирового океана, отметили 30-летие. Сегодня батискафы не используются по прямому назначению – для проведения научных изысканий, но, по мнению российского ученого-океанолога, Героя России Анатолия Сагалевича, их рано сбрасывать со счетов.

"Аппараты "Мир" созданы для проведения научных исследований в Мировом океане, и, конечно, они должны использоваться по назначению. Океан исследован очень мало. То, что они стоят, это совершенно неправильно. Но для того, чтобы их использовать, нужны деньги и больше ничего", — рассказал Сагалевич в калининградском музее Мирового океана в рамках встречи, посвященной юбилею батискафов.

Сагалевич — заведующий лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН. Он создал легендарные аппараты для глубоководных исследований – "Мир-1" и "Мир-2", руководил научно-исследовательскими экспедициями на этих мини-субмаринах и в совокупности провел под водой больше 4 тысяч часов. На его счету десятки спусков и бесчисленное количество уникальных открытий.

Тысяча погружений — сотни открытий

Глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) "Мир-1" и "Мир-2" были построены в Финляндии фирмой Rauma-Repola в 1987 году. Батискафы создавались под научно-техническим руководством ученых и инженеров Института океанологии РАН имени Ширшова. В декабре 1987 года испытания аппаратов прошли в Атлантике на глубине более шести тысяч метров. Судно обеспечения "Академик Мстислав Келдыш", на котором установили "Миры", было специально переоборудовано для проведения работ с глубоководными аппаратами.

За работу над созданием аппаратов Сагалевич был удостоен ордена Ленина, а в 1989 году его назначили руководителем всего исследовательского проекта "Мир". В том же году в апреле в Норвежском море погибла советская атомная подводная лодка "Комсомолец", в район гибели субмарины направили батискафы "Мир", которые совершили семь погружений для исследования радиационной обстановки.

Через 10 лет в Баренцевом море на глубине 108 метров потерпела крушение подлодка "Курск". В 2000 году аппараты провели детальное обследование затонувшей лодки, за пять дней погружались на дно 10 раз. Затем было участие в поисках подтопленной японской подводной лодки, исследования на месте гибели немецкого линкора "Бисмарк" и десятки погружений для изучения Мирового океана, итогом которых стали грандиозные научные открытия.

Главные в кино

"Съемки фильмов прославили наши аппараты на весь мир. "Миры" стали брендом глубоководных аппаратов, и они единственные, которые снимали такое глубоководное кино, которое смотрел весь мир", — считает Сагалевич.

Разумеется, ученый говорит об исследовании легендарного "Титаника". Первые погружения к корпусу парохода, лежащего на глубине 3,8 тысячи метров, состоялись еще в 1991 году, их итогом стал документальный фильм Стивена Лоу Titanica о трагической гибели судна, по следам ленты знаменитый оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон решил снять свой фильм.

Фильм-катастрофа "Титаник", который Кэмерон снял с участием "Миров" в 1997 году, стал одной из самых коммерчески успешных картин всех времен. Его кассовые сборы составили более 2 миллиардов долларов. Драма заработала 11 "Оскаров". Работа над этим фильмом и еще несколькими документальными лентами на долгие годы подружила американского режиссера с российским ученым Сагалевичем. Даже свой 56-й год рождения в 2010 году Кэмерон отметил на борту батискафа "Мир-1" на дне озера Байкал.

"В 2005 году состоялась прямая трансляция с "Титаника", куда был проведен оптоволоконный кабель, телеуправляемые входили внутрь судна. В течение двух с половиной часов передачу смотрела огромнейшая аудитория — 800 миллионов зрителей", — рассказал Сагалевич.

Первые во всем

После яркой главы с "Титаником" в истории "Миров" произошло еще несколько важных событий. В августе 2007 года экспедиция "Арктика-2007" провела исследования на дне океана в районе Северного полюса. Экипаж, в составе которого были Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич и Владимир Груздев, погрузился на аппарате "Мир-1" на дно Северного ледовитого океана в точке Северного полюса на глубину 4261 метр, где впервые в истории были взяты образцы грунта и флоры, а на дне океана был установлен российский флаг. Сама же экспедиция привлекла внимание к изучению Арктики всего мирового сообщества.

"Было много сложностей, но это был полный эксклюзив, никто не делал этого ни до, ни после. Там мы опробовали новые технологии. Но мы понимали, что за одно погружение мы мало что сможем сделать. Там необходимо работать, там огромные запасы углеводородов. У нас есть технологии, мы знаем, как там работать, мы можем сделать это еще и еще", — добавил ученый, которого после этого погружения удостоили звания Герой России.

С 2008 года по 2010 год оба глубоководных обитаемых аппарата "Мир-1" и "Мир-2" участвовали в научно-исследовательской экспедиции "Миры на Байкале", во время которой ученые исследовали экосистему водоема, животный и растительный миры, тектонические процессы на дне озера и сделали ряд научных открытий.

Что дальше

Затем в 2011 году российские "Миры" совершили погружение в Женевское озеро, где они в течение нескольких месяцев вели научные исследования. В составе экспедиции было около 20 российских исследователей, к которым присоединились ученые из Швейцарии и Франции. Женевское озеро глубиной более 300 метров на границе Франции и Швейцарии до этих пор настолько тщательно еще не изучали.

Сегодня легендарный глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" является жемчужиной в экспозиции калининградского музея Мирового океана. Здесь в 2015 году для него подготовили специальное помещение с прочным полом и широкими дверными проемами, чтобы в случае необходимости можно было без проблем вывезти его. Его "брат" "Мир-2" хранится в институте океанологии имени Ширшова в Калининграде.

"Вообще это был лучший в мире глубоководный комплекс. Американцы и Пентагон "стояли на рогах", когда вышел "Келдыш" с двумя аппаратами "Мир", адмиралов пробирала дрожь, я это знаю, у меня много друзей в Соединенных Штатах среди ученых. Сейчас их вывели из эксплуатации, и теперь у нас нет судна обеспечения, на "Келдыше" все обслуживающие агрегаты, спуско-подъемное устройство, все это пришло в негодность. На самих аппаратах тоже кое-что нужно восстанавливать", — сказал Сагалевич.

В 2014 году аппараты должны были пройти полное техническое освидетельствование для получения сертификата, но оно так и не состоялось из-за отсутствия финансирования. По словам ученого, при достойном обслуживании аппараты могли бы послужить науке еще около 50 лет. Но сумма для восстановления комплекса нужна немаленькая — около 6 миллионов долларов.

"К сожалению, в стране денег не нашлось. Сейчас в Китае создается глубоководный комплекс для исследования желобов и впадин. Меня пригласили в качестве консультанта, потому что наши "Миры" признаны лучшими аппаратами в мире. Для его эксплуатации китайцы планируют создать международный консорциум, потому что это очень дорого. Очень жаль, что это происходит не у нас в России", — сказал Сагалевич.

Без сертификации "Миры" не смогут погружаться на океанское дно, хотя ресурс их еще не исчерпан. Они по-прежнему являются чудом техники, которое подарило миру множество открытий. По мнению ученого, Мировой океан сегодня исследован лишь на несколько процентов. И главные открытия еще впереди.