РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Глубоководным "Мирам" - 30 лет: тайны Мирового океана и планы на будущее

08:3930.12.2017
(обновлено: 08:47 30.12.2017)
02160
© РИА Новости / Алексей ВласовПерейти в фотобанкРабота глубоководных аппаратов Мир-1 и Мир-2. Архивное фотоРабота глубоководных аппаратов Мир-1 и Мир-2. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Власов
Перейти в фотобанк

КАЛИНИНГРАД, 30 дек — РИА Новости. Глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2", с помощью которых произошли самые ценные научные открытия в области исследования Мирового океана, отметили 30-летие. Сегодня батискафы не используются по прямому назначению – для проведения научных изысканий, но, по мнению российского ученого-океанолога, Героя России Анатолия Сагалевича, их рано сбрасывать со счетов.

Ученые работают над системой жидкостного дыхания
CC BY 2.0 / Martin Cox / Chica submarina 1
Люди как рыбы: можно ли дышать жидкостью
"Аппараты "Мир" созданы для проведения научных исследований в Мировом океане, и, конечно, они должны использоваться по назначению. Океан исследован очень мало. То, что они стоят, это совершенно неправильно. Но для того, чтобы их использовать, нужны деньги и больше ничего", — рассказал Сагалевич в калининградском музее Мирового океана в рамках встречи, посвященной юбилею батискафов.

Сагалевич — заведующий лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН. Он создал легендарные аппараты для глубоководных исследований – "Мир-1" и "Мир-2", руководил научно-исследовательскими экспедициями на этих мини-субмаринах и в совокупности провел под водой больше 4 тысяч часов. На его счету десятки спусков и бесчисленное количество уникальных открытий.

© РИА Новости / Алексей ВласовПерейти в фотобанкРабота глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на озере Байкал
© РИА Новости / Алексей Власов
Перейти в фотобанк
Работа глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на озере Байкал

Тысяча погружений — сотни открытий

Кит под водой
© Depositphotos / alonesdj
Ныряльщики-рекордсмены: как киты выживают на большой глубине
Глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) "Мир-1" и "Мир-2" были построены в Финляндии фирмой Rauma-Repola в 1987 году. Батискафы создавались под научно-техническим руководством ученых и инженеров Института океанологии РАН имени Ширшова. В декабре 1987 года испытания аппаратов прошли в Атлантике на глубине более шести тысяч метров. Судно обеспечения "Академик Мстислав Келдыш", на котором установили "Миры", было специально переоборудовано для проведения работ с глубоководными аппаратами.

За работу над созданием аппаратов Сагалевич был удостоен ордена Ленина, а в 1989 году его назначили руководителем всего исследовательского проекта "Мир". В том же году в апреле в Норвежском море погибла советская атомная подводная лодка "Комсомолец", в район гибели субмарины направили батискафы "Мир", которые совершили семь погружений для исследования радиационной обстановки.

Через 10 лет в Баренцевом море на глубине 108 метров потерпела крушение подлодка "Курск". В 2000 году аппараты провели детальное обследование затонувшей лодки, за пять дней погружались на дно 10 раз. Затем было участие в поисках подтопленной японской подводной лодки, исследования на месте гибели немецкого линкора "Бисмарк" и десятки погружений для изучения Мирового океана, итогом которых стали грандиозные научные открытия.

Главные в кино

"Съемки фильмов прославили наши аппараты на весь мир. "Миры" стали брендом глубоководных аппаратов, и они единственные, которые снимали такое глубоководное кино, которое смотрел весь мир", — считает Сагалевич.

Дайверы пьют шампанское. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Губит людей не пиво. Чем опасны для дайверов погружения на глубину
Разумеется, ученый говорит об исследовании легендарного "Титаника". Первые погружения к корпусу парохода, лежащего на глубине 3,8 тысячи метров, состоялись еще в 1991 году, их итогом стал документальный фильм Стивена Лоу Titanica о трагической гибели судна, по следам ленты знаменитый оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон решил снять свой фильм.

Фильм-катастрофа "Титаник", который Кэмерон снял с участием "Миров" в 1997 году, стал одной из самых коммерчески успешных картин всех времен. Его кассовые сборы составили более 2 миллиардов долларов. Драма заработала 11 "Оскаров". Работа над этим фильмом и еще несколькими документальными лентами на долгие годы подружила американского режиссера с российским ученым Сагалевичем. Даже свой 56-й год рождения в 2010 году Кэмерон отметил на борту батискафа "Мир-1" на дне озера Байкал.

"В 2005 году состоялась прямая трансляция с "Титаника", куда был проведен оптоволоконный кабель, телеуправляемые входили внутрь судна. В течение двух с половиной часов передачу смотрела огромнейшая аудитория — 800 миллионов зрителей", — рассказал Сагалевич.

© РИА Новости / Алексей ВласовПерейти в фотобанкРабота глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на озере Байкал
© РИА Новости / Алексей Власов
Перейти в фотобанк
Работа глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на озере Байкал

Первые во всем

Северный Ледовитый океан. 19 августа 2009
© Flickr / U.S. Geological Survey/Patrick Kelley
Ученые: океаны Земли сегодня максимально теплые за последний миллион лет
После яркой главы с "Титаником" в истории "Миров" произошло еще несколько важных событий. В августе 2007 года экспедиция "Арктика-2007" провела исследования на дне океана в районе Северного полюса. Экипаж, в составе которого были Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич и Владимир Груздев, погрузился на аппарате "Мир-1" на дно Северного ледовитого океана в точке Северного полюса на глубину 4261 метр, где впервые в истории были взяты образцы грунта и флоры, а на дне океана был установлен российский флаг. Сама же экспедиция привлекла внимание к изучению Арктики всего мирового сообщества.

"Было много сложностей, но это был полный эксклюзив, никто не делал этого ни до, ни после. Там мы опробовали новые технологии. Но мы понимали, что за одно погружение мы мало что сможем сделать. Там необходимо работать, там огромные запасы углеводородов. У нас есть технологии, мы знаем, как там работать, мы можем сделать это еще и еще", — добавил ученый, которого после этого погружения удостоили звания Герой России.

С 2008 года по 2010 год оба глубоководных обитаемых аппарата "Мир-1" и "Мир-2" участвовали в научно-исследовательской экспедиции "Миры на Байкале", во время которой ученые исследовали экосистему водоема, животный и растительный миры, тектонические процессы на дне озера и сделали ряд научных открытий.

Уинстон Черчилль допускал полеты на Луну и Марс и верил, что мы не одни во Вселенной
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Топ-10 курьезных открытий 2017 года по версии РИА Наука
Затем в 2011 году российские "Миры" совершили погружение в Женевское озеро, где они в течение нескольких месяцев вели научные исследования. В составе экспедиции было около 20 российских исследователей, к которым присоединились ученые из Швейцарии и Франции. Женевское озеро глубиной более 300 метров на границе Франции и Швейцарии до этих пор настолько тщательно еще не изучали.

Что дальше

Сегодня легендарный глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" является жемчужиной в экспозиции калининградского музея Мирового океана. Здесь в 2015 году для него подготовили специальное помещение с прочным полом и широкими дверными проемами, чтобы в случае необходимости можно было без проблем вывезти его. Его "брат" "Мир-2" хранится в институте океанологии имени Ширшова в Калининграде.

"Вообще это был лучший в мире глубоководный комплекс. Американцы и Пентагон "стояли на рогах", когда вышел "Келдыш" с двумя аппаратами "Мир", адмиралов пробирала дрожь, я это знаю, у меня много друзей в Соединенных Штатах среди ученых. Сейчас их вывели из эксплуатации, и теперь у нас нет судна обеспечения, на "Келдыше" все обслуживающие агрегаты, спуско-подъемное устройство, все это пришло в негодность. На самих аппаратах тоже кое-что нужно восстанавливать", — сказал Сагалевич.

Затонувшую 103 года назад австралийскую подлодку сняли на видео
© Ruptly
У берегов Папуа — Новой Гвинеи нашли пропавшую более ста лет назад подлодку
В 2014 году аппараты должны были пройти полное техническое освидетельствование для получения сертификата, но оно так и не состоялось из-за отсутствия финансирования. По словам ученого, при достойном обслуживании аппараты могли бы послужить науке еще около 50 лет. Но сумма для восстановления комплекса нужна немаленькая — около 6 миллионов долларов.

"К сожалению, в стране денег не нашлось. Сейчас в Китае создается глубоководный комплекс для исследования желобов и впадин. Меня пригласили в качестве консультанта, потому что наши "Миры" признаны лучшими аппаратами в мире. Для его эксплуатации китайцы планируют создать международный консорциум, потому что это очень дорого. Очень жаль, что это происходит не у нас в России", — сказал Сагалевич.

Без сертификации "Миры" не смогут погружаться на океанское дно, хотя ресурс их еще не исчерпан. Они по-прежнему являются чудом техники, которое подарило миру множество открытий. По мнению ученого, Мировой океан сегодня исследован лишь на несколько процентов. И главные открытия еще впереди.

© РИА Новости / Алексей ВласовПерейти в фотобанкРабота глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на озере Байкал
© РИА Новости / Алексей Власов
Перейти в фотобанк
Работа глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на озере Байкал
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена