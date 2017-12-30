Климатолог предсказал рост числа опасных метеоявлений в 2018 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Интенсивность опасных метеорологических явлений в России в 2018 году будет нарастать, при этом погода ожидается неустойчивая, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

"Интенсивность опасных метеорологических явлений будет нарастать. Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает – это факт, и это будет продолжаться. Будет ли расти их количество — зависит от методики подсчёта", – сказал Кокорин.

По его словам, нарастание интенсивности опасных явлений не перерастет в какую-то катастрофу, однако будет наносить больший ущерб. В этой связи важно быть готовым к таким явлениям.

При этом общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно на том же уровне: 550-600. "Статистика об опасных гидрометеорологических явлениях подсчитывает явления, которые нанесли ущерб. Она сильно зависит от того, когда явление случилось – ночью или в разгар рабочего дня, сумели подготовиться или не сумели", – пояснил климатолог.

Он также заметил, что 2017 год, вероятно, преподнесет приятный сюрприз, так как, несмотря на шторм в Москве в конце мая, опасных явлений стало меньше.

"Но это случилось не из-за того, что климат стал лучше. Дело в том, что вроде бы мы все-таки научились к этому готовиться. Или у нас было больше явлений в то время, когда они наносили меньший ущерб: волна жары в июле и волна тепла в декабре приносят совершенно разный ущерб", – рассказал эксперт.

Касаясь тенденций изменения климата в наступающем году, он отметил, что тенденции, которые наблюдаются в последние годы, продолжатся и чуть-чуть усилятся.

"Это значит, что опять погода будет неустойчивой: то две-три недели будет аномально тепло, потом столько же аномально холодно. Может быть и месяц аномально холодно, потом тепло. При этом температурный баланс может быть не обязательно нулевой – закон сохранения энергии верен только для всей планеты в целом, а не для конкретного места", – заключил представитель WWF.