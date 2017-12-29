Европейский спутник O3b запустят с космодрома Куру 1 марта

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российская ракета "Союз-СТ" стартует со спутником O3b с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане 1 марта 2018 года, сообщает в пятницу "Роскосмос".

Спутники O3b предназначены для создания новой европейской среднеорбитальной космической системы связи, а также предоставления телекоммуникационных услуг и скоростного доступа в интернет в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

"Планируется осуществить … с космодрома Куру: 1 марта — ракета-носитель "Союз-СТ-Б" со спутником O3bF4", — отмечается в релизе.

Спутники O3b уже три раза выводились на орбиту российскими "Союзами-СТ" с космодрома Куру – в июне 2013 года, в июле и декабре 2014 года. На расчетные орбиты каждый раз выводили по четыре аппарата.

Аппараты призваны обеспечить связью и высокоскоростным доступом в интернет жителей удаленных и развивающихся регионов, где нельзя проложить оптоволоконные кабели, — в общей сложности аудиторию около 3 миллиардов человек.