Для запусков спутников OneWeb законтрактовали девять "Союзов"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Законтрактовано уже девять российских ракет-носителей "Союз" для запусков спутников OneWeb, сообщает в пятницу "Роскосмос".

планирует создать самую большую в мире спутниковую группировку, чтобы обеспечить доступ в интернет по доступным ценам для всех.

"Главкосмос" (дочерняя компания "Роскосмоса") заключил контракты с (французской) Arianespace и (российско-французским) Starsem на запуски космических аппаратов группировки OneWeb с использованием ракет-носителей "Союз" – уже законтрактовано девять запусков с выведением 10 КА OneWeb при первом запуске и по 32-36 КА при каждом последующем", — говорится в релизе.

"Роскосмос" провел в 2017 году 20 успешных запусков ракет с космодромов Байконур, Плесецк и гвианского космического центра в Куру, при этом по программе Международной космической станции — семь пусков (четыре пилотируемых и три грузовых).

"В 2017 году процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2%; по сравнению с 2015 годом – на 2,1%, составив в 2017 году 4,8%", — добавили в "Роскосмосе".

Как сообщалось, первые спутники OneWeb планируется запустить в 2018 году. Ожидается, что всего Россия выведет на орбиту 672 спутника для сети.