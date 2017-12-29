Рогозин считает запуск ангольского спутника важным шагом для сотрудничества

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Анголы в России Жоакима Аугушто де Лемуша с успешным запуском первого ангольского спутника связи и выразил надежду, что это событие станет важным шагом в двустороннем сотрудничестве в сфере высоких технологий и космоса.

"Поздравляю вас с успешным запуском первого национального спутника связи Анголы. Выражаю искреннюю надежду, что столь значимое событие станет важным шагом в дальнейшем плодотворном сотрудничестве наших государств в сфере высоких технологий и космоса. Желаю вам здоровья и успехов в Новом году!" — говорится в тексте поздравительной телеграммы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

Предприятие-изготовитель аппарата РКК "Энергия" сообщило в пятницу, что с отказавшим 27 декабря спутником "Ангосат" удалось провести сеанс связи, получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

"Ангосат" был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 06.55 мск 27 декабря. Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта спутника перестала поступать телеметрия.

РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны.