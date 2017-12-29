ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Сотрудники национального парка "Берингия" на Чукотке зафиксировали самую позднюю встречу серых китов за всю историю наблюдений, сообщает учреждение.

"В этом году у юго-восточного побережья Чукотского полуострова серые киты отмечены сотрудниками национального парка 26 декабря. Это почти на целый месяц бьёт рекорд самой поздней зафиксированной встречи серых китов на восточном побережье — 1 декабря 1995 года", — говорится в сообщении.

Обычно значительная часть акваторий восточного побережья Чукотки, где кормятся серые киты, к концу декабря покрывается молодым льдом. Поэтому киты покидают это место в последних числах ноября. Второй год подряд местные жители отмечают позднее установление ледового покрова. Льды уносит течением или сдувает. Это даёт китам дополнительную возможность пополнить жировые запасы перед долгим путешествием к берегам Калифорнии.

Серый кит – самый древний из усатых китов. Длиной они достигают 15 метров, весом — до 37 тонн. Самки крупнее самцов. Эти киты обитают только в северной части Тихого океана. Вдоль морских побережий Чукотского полуострова встречаются представители калифорнийско-чукотской популяции. На мелководных участках Берингова и Чукотского моря серый кит проводит значительную часть теплого времени года — до первого льда. Здесь киты откармливаются, а затем отправляются на зимовку к берегам полуострова Калифорния.

Серый кит находится в списках Красной книги России, в Международной Красной книге, внесен в приложение I СИТЕС. Общая численность калифорнийско-чукотской популяции серых китов – около 26 тысяч особей.