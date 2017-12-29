Физики из России объединили банки первой "рабочей" линией квантовой связи

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Физики и инженеры из Российского квантового центра создали первую "рабочую" линию квантовой связи между двумя отделениями Сбербанка в Москве и использовали ее для передачи реальных финансовых данных, сообщает пресс-служба компании.
Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи – такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.
Первые сети такого рода начали появляться в России примерно три года назад. Первая квантовая линия связи была запущена в Университете ИТМО в 2014 году, когда ученые связали квантовым каналом два корпуса вуза через действующий подземный оптоволоконный кабель. В июне 2016 года Российский квантовый центр заявил о запуске первой "городской" линии связи между двумя отделениями банка, а в сентябре 2016 года МГУ сообщил о соединении двух точек в городах Подмосковья.
Новым этапом по реализации этих проектов РКЦ стало создание первой полноценной "промышленной" линии связи между двумя отделениями Сбербанка, которые расположены примерно в 25 километрах друг от друга.
В отличие от прошлого эксперимента в отделениях "Газпромбанка", в данном случае РКЦ и их партнеры из Сбербанка не просто обменивались квантовыми ключами, необходимыми для шифрования информации, но и самими данными, что переводит эту систему связи, как отмечает РКЦ, из категории перспективных проектов в число готовых бизнес-решений.
Для реализации этой задачи физикам пришлось повысить частоту выработки ключей и сделать возможной их передачу даже через очень зашумленные линии оптоволокна. Серийный выпуск данных устройств квантовых коммуникаций планируется начать в следующем году.