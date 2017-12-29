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РИА Наука
РИА Наука

Физики из России объединили банки первой "рабочей" линией квантовой связи

00:3029.12.2017
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© Фото : RQCСистема квантовой связи, созданная в Российском квантовом центреСистема квантовой связи, созданная в Российском квантовом центре
© Фото : RQC

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Физики и инженеры из Российского квантового центра создали первую "рабочую" линию квантовой связи между двумя отделениями Сбербанка в Москве и использовали ее для передачи реальных финансовых данных, сообщает пресс-служба компании.

Квантовый телефон, созданный в МГУ
© Фото : пресс-служба МГУ
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"Сбербанк стал первой организацией, получившей нашу установку квантовой защиты, которая уже готова для промышленной эксплуатации. Российские организации получат возможность использовать для защиты информации разработку именно из нашей страны, что важно для государства", — заявил Руслан Юнусов, гендиректор РКЦ.

Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи – такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.

© Фото : RQCСистема квантовой связи, созданная в Российском квантовом центре
© Фото : RQC
Система квантовой связи, созданная в Российском квантовом центре

Первые сети такого рода начали появляться в России примерно три года назад. Первая квантовая линия связи была запущена в Университете ИТМО в 2014 году, когда ученые связали квантовым каналом два корпуса вуза через действующий подземный оптоволоконный кабель. В июне 2016 года Российский квантовый центр заявил о запуске первой "городской" линии связи между двумя отделениями банка, а в сентябре 2016 года МГУ сообщил о соединении двух точек в городах Подмосковья.

Новым этапом по реализации этих проектов РКЦ стало создание первой полноценной "промышленной" линии связи между двумя отделениями Сбербанка, которые расположены примерно в 25 километрах друг от друга.

Алексей Федоров, физик из Российского квантового центра
© Фото : РКЦ
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В отличие от прошлого эксперимента в отделениях "Газпромбанка", в данном случае РКЦ и их партнеры из Сбербанка не просто обменивались квантовыми ключами, необходимыми для шифрования информации, но и самими данными, что переводит эту систему связи, как отмечает РКЦ, из категории перспективных проектов в число готовых бизнес-решений.

Для реализации этой задачи физикам пришлось повысить частоту выработки ключей и сделать возможной их передачу даже через очень зашумленные линии оптоволокна. Серийный выпуск данных устройств квантовых коммуникаций планируется начать в следующем году.

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