Источник сообщил о восстановлении связи со спутником "Ангосат"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалистам РКК "Энергия" удалось восстановить утраченную связь с первым ангольским спутником "Ангосат" и получить телеметрию, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Но говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно: надо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего", — сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель "Зенит" с первым ангольским спутником "Ангосат" стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок "Фрегат", который затем вывел аппарат на расчетную орбиту. Спутник вышел на связь, однако позднее с него перестала поступать телеметрия.

Контракт на создание спутника РКК "Энергия" и ангольское Министерство телекоммуникаций и информационных технологий подписали в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013-м. После введения санкций немалую часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять на отечественную или китайскую. Все это могло сказаться на совместимости при работе систем спутника на орбите.

То, что ряд компонентов "Ангосата" вынужденно заменили из-за санкций, ранее сообщалось официально, но объективные сложности, возникшие в процессе долгосрочного договора, удалось преодолеть благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и Роскосмоса. В частности, решили задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата".

"Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте. В работах по спутнику впервые применялся созданный в РКК "Энергия" стенд виртуальной реальности.