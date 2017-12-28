NASA показало кадры зимнего Марса

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

© NASA Снимок Марса межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter © NASA Снимок Марса межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter

Отмечается, что понижение температуры преображает внешний вид планеты. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.

С приходом "весны" сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность Красной планеты снова меняет свой облик. Однако на Южном полюсе Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этой части планеты длится весь год.