Индийские ученые выяснили, как грязный воздух влияет на вес новорожденных

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 дек — РИА Новости. Загрязнение воздуха может причинять вред здоровью человека еще до его появления на свет, провоцируя негативные изменения в его организме и в конечном итоге отражаясь на весе новорожденного, к такому выводу пришла группа исследователей при университете Шри Рамачандры города Ченнаи, пишет в четверг индийская газета Times of India.
Авторы исследования констатируют, что основным источником загрязнения воздуха в городах является личный транспорт местных жителей, в сельской местности — сжигаемые человеком уголь, древесина и торф.
Согласно данным министерства здравоохранения Индии, каждый шестой новорожденный в стране имеет недостаточный вес — до 2,5 килограммов.
Экологическая ситуация в ряде районов Индии, по мнению многих экспертов, носит катастрофический характер и продолжает ухудшаться. Многие государственные и частные организации активно борются с дальнейшим загрязнением окружающей среды, сопровождающим экономический подъем страны последних десятилетий. Наибольшее влияние из них получил Национальный зеленый трибунал (НЗТ) — судебный орган, учрежденный в 2010 году. Его сторонники полагают, что экология Индии не должна приноситься в жертву техническому прогрессу. За годы своего существования трибунал неоднократно отменял крупные стройки.