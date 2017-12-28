Индийские ученые выяснили, как грязный воздух влияет на вес новорожденных

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 дек — РИА Новости. Загрязнение воздуха может причинять вред здоровью человека еще до его появления на свет, провоцируя негативные изменения в его организме и в конечном итоге отражаясь на весе новорожденного, к такому выводу пришла группа исследователей при университете Шри Рамачандры города Ченнаи, пишет в четверг индийская газета Times of India.

Как отмечает издание, после серии тестов ученые пришли к выводу о том, что каждые 10 микрограммов вдыхаемых с воздухом вредных частиц с диаметром до 2,5 мкм (так называемый средний показатель PM2,5 — ред.) уменьшают вес будущего ребенка на четыре грамма. Всего в исследовании приняли участие 1200 беременных женщин из Ченнаи и двух близлежащих населенных пунктов. Ученые предупреждают, что недостаточный вес новорожденного увеличивает риск появления у него различных тяжелых заболеваний, включая болезни сердца, гипертонию и диабет.

Авторы исследования констатируют, что основным источником загрязнения воздуха в городах является личный транспорт местных жителей, в сельской местности — сжигаемые человеком уголь, древесина и торф.

"Снижение веса у еще не родившихся детей является следствием загрязнения воздуха, а не каких-либо иных факторов. Нам впервые удалось установить связь между загрязнением окружающей среды и материнским здоровьем. Мы также смогли успешно рассчитать эти риски. Результаты тестов ясно говорят о необходимости усилить меры по контролю за загрязнением окружающей среды", — заявил один из авторов доклада доктор Калпана Балакришнан.

Согласно данным министерства здравоохранения Индии, каждый шестой новорожденный в стране имеет недостаточный вес — до 2,5 килограммов.

Экологическая ситуация в ряде районов Индии, по мнению многих экспертов, носит катастрофический характер и продолжает ухудшаться. Многие государственные и частные организации активно борются с дальнейшим загрязнением окружающей среды, сопровождающим экономический подъем страны последних десятилетий. Наибольшее влияние из них получил Национальный зеленый трибунал (НЗТ) — судебный орган, учрежденный в 2010 году. Его сторонники полагают, что экология Индии не должна приноситься в жертву техническому прогрессу. За годы своего существования трибунал неоднократно отменял крупные стройки.