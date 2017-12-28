Первый император Китая заставил всю страну искать "эликсир вечной жизни"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Цинь Шихуанди, первый император Китая, действительно пытался достичь бессмертия и приказал всем жителям империи искать рецепт "эликсира вечной жизни", сообщает интернет-издание Live Science.

"Издание подобного указа и сам факт того, что люди действительно пытались его исполнить, говорит о том, что Ши Хуан-ди создал очень надежную и эффективную систему исполнительной и законодательной власти, позволявшую реализовать пожелания императора на уровне всей страны в то время, когда транспорт и системы связи фактически не существовали", — заявил Чуньлун Чжан (Zhang Chunlong), руководитель раскопок.

Основателем Китая традиционно считается "желтый император" Хуан-ди, правивший Поднебесной примерно в 2800 году до нашей эры. Легенды приписывают ему магические силы, в том числе необычно долгую жизнь и невероятную выносливость.

Его духовным наследником считал себя первый настоящий император единого Китая Цинь Шихуанди, в 221 году до нашей эры объединивший семь враждующих царств в единую империю с общим сводом законов и вертикалью власти. В последующие годы он приобрел репутацию жестокого, но справедливого правителя, принесшего в Китай порядок и покой.

Из-за масштабных проектов, таких как строительство Великой Стены и гигантского мавзолея в Сиане, а также из-за многочисленных покушений личность Шихуанди обросла не меньшим количеством легенд, чем у "желтого императора". Китайские археологи неожиданно выяснили, что в часть этих мифов верил сам правитель Китая. Об этом свидетельствует необычная находка в провинции Хунань.

Как рассказывает Чжан, его команда проводит раскопки в центральной части провинции уже более десяти лет. За это время археологам удалось найти тысячи артефактов времен Шихуанди, в том числе огромную коллекцию бамбуковых дощечек с самыми разными сведениями о жизни империи.

Недавно китайские археологи закончили анализ медицинской части этих архивов. Там обнаружился официальный указ Шихуанди, в котором он велел всем чиновникам и жителям Поднебесной искать "эликсир бессмертия" или собирать о нем сведения и незамедлительно передавать их в столицу.

Этот официальный документ, таким образом, подтверждает некоторые легенды, связанные с Шихуанди. Многие китайские хронисты того времени писали, что император был одержим мыслями о бессмертии и постоянно путешествовал по стране в поисках мудрецов или чего-то вроде "источника вечной молодости" из мифов Древней Греции, способного подарить ему вечную жизнь.

Этими поисками, как свидетельствуют таблички, открытые командой Чжана, занимался не только сам император, но и вся империя в целом. К примеру, правитель городка Дусян писал, что местные жители пока не нашли эликсир, а обитатели одной из деревень в современной провинции Шаньдун предлагали императору попробовать редкое растение, которое росло на горе неподалеку.

Возможно, что именно эти поиски погубили первого императора Китая — он умер в 39 лет из-за отравления ртутью. Она могла входить в состав "эликсиров бессмертия" на базе киновари (ярко-красного соединения ртути и серы), которые Шихуанди, как пишут хронисты, употреблял в последние годы жизни.