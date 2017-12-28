Роскосмос: полетное задание "Союза" готовилось специально для Восточного

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полётное задание для запуска ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", и космическими аппаратами разрабатывалось специально для космодрома Восточный, а не для Байконура, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Там также отметили, что вопросов в ходе работы аварийной комиссии, назначенной госкомиссией, а также комиссии, специально назначенной заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, по этому направлению не выявлено.
"Причина аварии — сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный: азимут стартового стола космодрома, азимут полёта РН и РБ (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года), выявить которые существующими математическими моделями было невозможно", — заключили в пресс-службе.
Аварийная комиссия госкорпорации отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена.