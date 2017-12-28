Роскосмос: полетное задание "Союза" готовилось специально для Восточного

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фото

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фото

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полётное задание для запуска ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", и космическими аппаратами разрабатывалось специально для космодрома Восточный, а не для Байконура, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

"Полетное задание прошло проверку именно для космодрома Восточный, что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками", — отметили в пресс-службе.

Там также отметили, что вопросов в ходе работы аварийной комиссии, назначенной госкомиссией, а также комиссии, специально назначенной заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, по этому направлению не выявлено.

"Причина аварии — сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный: азимут стартового стола космодрома, азимут полёта РН и РБ (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года), выявить которые существующими математическими моделями было невозможно", — заключили в пресс-службе.

Накануне Роскосмос сообщил, что несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" спровоцировало аварию во время запуска с космодрома Восточный.

Аварийная комиссия госкорпорации отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.