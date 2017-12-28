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РИА Наука
РИА Наука

Роскосмос: полетное задание "Союза" готовилось специально для Восточного

13:1628.12.2017
(обновлено: 14:44 28.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фотоСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полётное задание для запуска ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", и космическими аппаратами разрабатывалось специально для космодрома Восточный, а не для Байконура, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Ракета-носитель Зенит-3М с разгонным блоком Фрегат-СБ на стартовой площадке космодрома Байконур
© РИА Новости / Олег Урусов
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В Роскосмосе назвали причину аварии с разгонным блоком "Фрегат"
"Полетное задание прошло проверку именно для космодрома Восточный, что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками", — отметили в пресс-службе.

Там также отметили, что вопросов в ходе работы аварийной комиссии, назначенной госкомиссией, а также комиссии, специально назначенной заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, по этому направлению не выявлено.

"Причина аварии — сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный: азимут стартового стола космодрома, азимут полёта РН и РБ (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года), выявить которые существующими математическими моделями было невозможно", — заключили в пресс-службе.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин назвал одну из причин аварии с блоком "Фрегат"
Накануне Роскосмос сообщил, что несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" спровоцировало аварию во время запуска с космодрома Восточный.

Аварийная комиссия госкорпорации отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рогозин обвинил в неудачных пусках руководство "Роскосмоса"
Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный
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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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ViKur
короче:(не те люди,не так и не в том месте) -построили "космодром"..
13:35
28.12.2017
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Alex Colpy
Это просто ужас до чего докатилась наша космонавтика! Ребята, Вы что совсем офигели? Какие нормативные документы для нового курса? Вы понимаете что Вы "вчистую" проигрываете тому же Маску и еже с ним? К тому же потеря "Ангольца!... Просто позор... Всех Вас гнать надо "взашей" (то есть порядка 80%), тогда хотя бы не обидно будет за нашу космонавтику, так как таковой уже не будет. А послушаешь г-на Рогозина, все здорово, прямо аж - класс! Не уж-то руководство страны всего этого не видит?
13:29
28.12.2017
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Андрей Мартынов
А, так это так у вас планировалось - такой запуск? Ну тогда ясно, что ж раньше молчали.
13:21
28.12.2017
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