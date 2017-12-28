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Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в космической сфере 2018 года

13:0528.12.2017
(обновлено: 13:26 28.12.2017)
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© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля в лунном свете и сиянии Авроры. Архивное фотоНочная планета Земля в лунном свете и сиянии Авроры. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самыми ожидаемыми событиями в космической сфере России в 2018 году, по мнению РИА Новости, станет определение облика окололунной станции Deep Space Gateway, включение полноценного интернета на российском сегменте МКС, возобновление работы на орбите экипажа из трех космонавтов, а также начало строительства нового стартового стола под тяжелую "Ангару" на Восточном.

Лучшие космические фото года
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu PoyalОрбитальная обсерватория "Хаббл" в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона - одной из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов "Хаббла" впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.Туманность Ориона
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона - одной из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов "Хаббла" впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "металлический метеор". "Кассини" передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.Снимок планеты Сатурн сделанный зондом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "металлический метеор". "Кассини" передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.
© Flickr / NASAКапсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к Международной космической станции. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr / NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к Международной космической станции. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio RoblesВ этом году данные, предоставленные зондом Juno, позволили ученым узнать, что магнитное поле Юпитера оказалось примерно в 10 раз мощнее, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта.Южный полюс Юпитера, покрытый ураганами
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles
В этом году данные, предоставленные зондом Juno, позволили ученым узнать, что магнитное поле Юпитера оказалось примерно в 10 раз мощнее, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта.
© NASA / JPL/University of ArizonaВ середине мая камера высокого разрешения Imaging Science Experience (HiRISE) сделала снимки снежных дюн Марса, расположенных в северном полушарии красной планеты. Вершины покрыты двуокисью углерода - сухим льдом.Снежные дюны на Марсе
© NASA / JPL/University of Arizona
В середине мая камера высокого разрешения Imaging Science Experience (HiRISE) сделала снимки снежных дюн Марса, расположенных в северном полушарии красной планеты. Вершины покрыты двуокисью углерода - сухим льдом.
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности - первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году. Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в один и тот же момент времени во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный портрет туманности.Крабовидная туманность
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)
Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности - первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году. Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в один и тот же момент времени во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный портрет туманности.
© NASA/JHUAPL/SwRIВ сентябре сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона с именами различных топографических объектов. Первыми на карту попали первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса", именами которых назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях.Цветная карта Плутона, подготовленная в НАСА
© NASA/JHUAPL/SwRI
В сентябре сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона с именами различных топографических объектов. Первыми на карту попали первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса", именами которых назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях.
© NASA / Jack FischerВ августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль "Поиск" и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос. 17 августа 2017
© NASA / Jack Fischer
В августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль "Поиск" и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteНаучная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню летнего солнцестояния. На планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет. Через два года тень станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.Кольца Сатурна, покрытые его тенью
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню летнего солнцестояния. На планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет. Через два года тень станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" в августе передал снимки одного из спутников Сатурна. Радар зонда, инфракрасный спектрометр и тепловизоры смогли проникнуть сквозь дымчатую завесу углеводородов (слева) и рассмотреть всю поверхность Титана.Изображение Титана спутника Сатурна сделанное космическим аппаратом НАСА Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" в августе передал снимки одного из спутников Сатурна. Радар зонда, инфракрасный спектрометр и тепловизоры смогли проникнуть сквозь дымчатую завесу углеводородов (слева) и рассмотреть всю поверхность Титана.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр большой массы, у которых не совпадали оси вращения. Это значит, что эти черные дыры зародились не вместе и образовали пару через достаточно большое время после формирования. Это открытие подтвердило теорию относительности Эйнштейна.Так художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от Земли
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр большой массы, у которых не совпадали оси вращения. Это значит, что эти черные дыры зародились не вместе и образовали пару через достаточно большое время после формирования. Это открытие подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" в августе позволил сфотографировать облака, движущиеся в разном направлении на спутнике Сатурна. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.Живописные облака на Сатурне
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" в августе позволил сфотографировать облака, движущиеся в разном направлении на спутнике Сатурна. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.
© ESOШирокоугольный телескоп VLT получил снимки туманностей "Кошачья лапа" (NGC 6334, вверху справа) и "Лобстер" (NGC 6357, внизу слева). Эти объекты являются областями активного звездообразования – в них зарождаются горячие звезды, свет от которых делает красным окружающий их водород. В густо заполненном деталями поле заметны и темные пылевые облака.Снимок туманности Кошачья Лапа и Омар сделанный на широкоугольном телескопе, входящем в комплекс VLT
© ESO
Широкоугольный телескоп VLT получил снимки туманностей "Кошачья лапа" (NGC 6334, вверху справа) и "Лобстер" (NGC 6357, внизу слева). Эти объекты являются областями активного звездообразования – в них зарождаются горячие звезды, свет от которых делает красным окружающий их водород. В густо заполненном деталями поле заметны и темные пылевые облака.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAСнимки, сделанные зондом Dawn 29 апреля, когда космический аппарат находился между Солнцем и Церерой, позволяют рассмотреть мельчайшие детали на поверхности карликовой планеты, в том числе ее "потухшие" криовулканы, запасы льда и белые пятна водных паров.Карликовая планета Церера снятая космическим аппаратом Dawn
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Снимки, сделанные зондом Dawn 29 апреля, когда космический аппарат находился между Солнцем и Церерой, позволяют рассмотреть мельчайшие детали на поверхности карликовой планеты, в том числе ее "потухшие" криовулканы, запасы льда и белые пятна водных паров.
© NOAA/NASAМетеозонд GOES-16, выведенный на орбиту Земли в конце ноября 2016 года, передал на Землю в январе первые высококачественные фотографии. В будущем подобные снимки помогут ученым следить за извержениями вулканов и пожарами по всей Земле практически в режиме реального времени.Одна из первых фотографий, полученных зондом GOES-16
© NOAA/NASA
Метеозонд GOES-16, выведенный на орбиту Земли в конце ноября 2016 года, передал на Землю в январе первые высококачественные фотографии. В будущем подобные снимки помогут ученым следить за извержениями вулканов и пожарами по всей Земле практически в режиме реального времени.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy SchmidtУченые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность "Тухлое яйцо" (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.Снимок планетарной туманности Тухлое яйцо полученный телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность "Тухлое яйцо" (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán DoranАвтоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский ураган размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта. Его длина составляет примерно 3250 километров, а ширина – около 3000 километров.Ураган, снятый на поверхности Юпитера зондом Juno в конце октября этого года
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán Doran
Автоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский ураган размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта. Его длина составляет примерно 3250 километров, а ширина – около 3000 километров.
CC BY 3.0 / ESA/DLR/FU / North to southЕвропейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография была сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.Снимок поверхности Марса при помощи зонда Mars Express
CC BY 3.0 / ESA/DLR/FU / North to south
Европейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография была сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", - написал космонавт в комментарии к фото.Каролинские острова снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", - написал космонавт в комментарии к фото.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.Астрономам удалось впервые увидеть столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона. Взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности двигается со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.Фотография рождения звезды в созвездии Ориона
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.
Астрономам удалось впервые увидеть столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона. Взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности двигается со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.
© NASA / Joel KowskyМеждународная космическая станция с шестью космонавтами на борту 2 декабря пересекала Луну со скоростью примерно в 9 километров в секунду.Транзит Международной космической станции по диску Луны. 2 декабря 2017
© NASA / Joel Kowsky
Международная космическая станция с шестью космонавтами на борту 2 декабря пересекала Луну со скоростью примерно в 9 километров в секунду.
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray ObservatorАстрономы в минувшем году случайно обнаружили в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет. Ее "аппетиты" стабильно выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".Так художник представил себе супер-прожорливую черную дыру в созвездии Девы
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator
Астрономы в минувшем году случайно обнаружили в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет. Ее "аппетиты" стабильно выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryВ этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.Солнечная вспышка и выброс корональной массы. 14 июля 2017
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
В этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинПилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, 29 июля пристыковался к Международной космической станции.Стыковка Союза к МКС. 31 июля 2017
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Пилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, 29 июля пристыковался к Международной космической станции.
© NASA / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán DoranБлагодаря камере JunoCam и зонду Juno в августе удалось получить детальные снимки Южного региона Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе - Большого красного пятна. В момент съемки аппарат находился на высоте порядка 16,5 километра от верхних облаков планеты.Планета Юпитер
© NASA / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán Doran
Благодаря камере JunoCam и зонду Juno в августе удалось получить детальные снимки Южного региона Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе - Большого красного пятна. В момент съемки аппарат находился на высоте порядка 16,5 километра от верхних облаков планеты.
© ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой спиральной галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории: она распределена по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра "звездных семей".Галактика NGC 5949 в созвездии Дракона, нарушающая законы распределения темной материи
© ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой спиральной галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории: она распределена по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра "звездных семей".
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteНа коллаже из кадров, полученных аппаратом "Кассини", северное полушарие Сатурна, снятое через разные спектральные фильтры. В этот момент зонд находился на расстоянии около 640,000 км от планеты.Фотография Сатурна, полученная Кассини на новой орбите
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
На коллаже из кадров, полученных аппаратом "Кассини", северное полушарие Сатурна, снятое через разные спектральные фильтры. В этот момент зонд находился на расстоянии около 640,000 км от планеты.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок знаменитого геологического образования Ришат. Диаметр "глаза Сахары" составляет около 50 км. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. По одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", - отметил Рязанский.Снимок знаменитой структуры Ришат или Глаз Сахары снятый с Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок знаменитого геологического образования Ришат. Диаметр "глаза Сахары" составляет около 50 км. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. По одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", - отметил Рязанский.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregorОбсерватория ALMA в этом году получила самые четкие на сегодняшний день фотографии "глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов. Звезда удалена от нас на 25 световых лет, по своим размерам она примерно в два раза больше и в 18 раз ярче Солнца и горячее его на три тысячи градусов Кельвина. Кольцо из газа и пыли расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина - около двух миллиардов километров, что в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.Звезда Фомальгаут, окруженная огненным кольцом из газа и пыли
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregor
Обсерватория ALMA в этом году получила самые четкие на сегодняшний день фотографии "глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов. Звезда удалена от нас на 25 световых лет, по своим размерам она примерно в два раза больше и в 18 раз ярче Солнца и горячее его на три тысячи градусов Кельвина. Кольцо из газа и пыли расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина - около двух миллиардов километров, что в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
© Фото : NASA Earth Observatory image by Joshua StevensУченые НАСА выпустили обновленный вариант ночной карты Земли. Высокоточные снимки были сделаны спутником Suomi. На сегодняшний день это самые четкие снимки населенных пунктов по всей планете.Ночная карта полушария Земли
© Фото : NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens
Ученые НАСА выпустили обновленный вариант ночной карты Земли. Высокоточные снимки были сделаны спутником Suomi. На сегодняшний день это самые четкие снимки населенных пунктов по всей планете.
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Трое россиян на МКС 

Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин
Источник рассказал о схеме отправки на МКС нового экипажа
"Роскосмос" намерен с сентября 2018 года возобновить работу трех российских космонавтов на МКС вместо двух. С апреля 2017-го "Роскосмос" отошел от традиционной схемы, обосновав это тем, что двоих россиян достаточно для осуществления научной программы до начала работы в составе МКС нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Согласно официальному графику, его запуск планируется пока на осень 2018 года.

Вернувшийся 14 декабря 2017 года с МКС российский космонавт Сергей Рязанский полагает, что научная программа на российском сегменте станции могла бы стать более насыщенной, как у коллег из США.

"Мне очень хочется, чтобы научная программа у нас была как можно более разнообразная и насыщенная, чтобы не было практически вообще свободного времени. Потому что МКС, в первую очередь, — это научная лаборатория, и количество экспериментов должно зашкаливать", — сказал он на послеполетной пресс-конференции в Звездном городке.

По мнению Рязанского, пока Россия проводит объективно мало научных экспериментов, а на американском сегменте станции, наоборот, интенсивность научных экспериментов только растет.

"Очень хочется, чтобы было, примерно как у наших американских коллег, когда ты видишь, что у них сейчас четыре человека на их сегменте станции, и загруженность такая, что они работают и в выходные, потому что такое количество экспериментов идет. У нас выходные — это выходные, что, конечно, тоже неплохо", — заключил Рязанский.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗапуск пилотируемого корабля "Союз МС-05" с участниками длительной экспедиции МКС-52/53
© РИА Новости / Максим Блинов
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Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-05" с участниками длительной экспедиции МКС-52/53

Подготовка модуля "Наука"

Астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи, космонавт Роскосмоса, командир ТПК Союз МС-07 Антон Шкаплеров и астронавт НАСА, бортинженер ТПК Союз МС-07 Скотт Тингл во время пресс-конференции участников экипажа МКС на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На Байконуре запустят ракету-носитель "Союз-ФГ "с новым экипажем МКС
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время выхода в открытый космос в феврале 2018 года начнут подготовку МКС к введению в ее состав нового российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

Строительство МЛМ началось еще в 1995 году в Центре имени Хруничева. Оснащение изделия и сам проект неоднократно пересматривались, а сам модуль находился на предприятии-изготовителе. Сроки запуска при помощи ракеты-носителя "Протон" также неоднократно сдвигались: первоначально запуск был запланирован на первое полугодие 2014 года, затем на 2015 год. Однако в ходе работ по дооснащению в РКК "Энергия" в двигательной системе обнаружили посторонние частицы, и решением тогдашнего главы предприятия Виталия Лопоты модуль отправили обратно в Центр имени Хруничева на очередную доработку, которая пока не завершена.

МЛМ предназначен для полноценной научной работы трех и более россиян на МКС, а также хранения грузов, предоставления порта для стыковки транспортных кораблей и исследовательских модулей, и перекачки топлива из грузовиков "Прогресс" в служебный модуль "Звезда". Согласно техническому заданию "Роскосмоса", на модуле должен быть также размещен европейский манипулятор ERA.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

Долгожданный "Причал"

Астронавт Брюс Маккэндлесс в открытом космосе. Архивное фото
© AFP 2017 / NASA
В США скончался астронавт, первым вышедший в космос без страховки
После введения в 2018 году модуля МЛМ к нему должны пристыковать новый узловой модуль "Причал", а уже в 2019 году в состав российского сегмента станции должен войти Научно-энергетический модуль (НЭМ).

МЛМ, НЭМ и узловой модуль "Причал" станут основой российской перспективной орбитальной станции, если будет принято решение ее отстыковать от американского сегмента, и она начнет самостоятельный полет. НЭМ может быть дооснащен всем необходимым: независимой системой управления, безрасходной системой поддержания ориентации на гиродинах, каютами экипажа, перспективными элементами системы обеспечения жизнедеятельности.

Лучшие астрономические снимки года
© Фото : Artem MironovСнимок российского фотографа Артема Миронова "Молекулярное облако ρ Змееносца" (The Rho Ophiuchi Clouds), победивший в категории "Звезды и туманности" фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.Снимок фотографа Артема Миронова из России The Rho Ophiuchi Clouds, победивший в категории Звезды и туманности в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Artem Mironov
Снимок российского фотографа Артема Миронова "Молекулярное облако ρ Змееносца" (The Rho Ophiuchi Clouds), победивший в категории "Звезды и туманности" фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Yuri ZvezdnyСнимок фотографа Юрия Звездного из России "Странник в Патагонии" (Wanderer in Patagonia), победивший в категории "Люди и космос".Снимок фотографа Юрия Звездного из России Wanderer in Patagonia, победивший в категории Люди и космос в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Yuri Zvezdny
Снимок фотографа Юрия Звездного из России "Странник в Патагонии" (Wanderer in Patagonia), победивший в категории "Люди и космос".
© Фото : Alexandra HartСнимок фотографа Александры Харт из Великобритании "Меркурий в опасности" (Mercury Rising), победивший в категории "Наше солнце".Снимок фотографа Александры Харт из Великобритании Mercury Rising, победивший в категории Наше солнце в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Alexandra Hart
Снимок фотографа Александры Харт из Великобритании "Меркурий в опасности" (Mercury Rising), победивший в категории "Наше солнце".
© Фото : Mikkel BeiterСнимок фотографа Миккеля Байтера из Дании "Призрачный мир" (Ghost World), победивший в категории "Полярные сияния".Снимок фотографа Миккеля Байтера из Дании Ghost World, победивший в категории Полярные сияния в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Mikkel Beiter
Снимок фотографа Миккеля Байтера из Дании "Призрачный мир" (Ghost World), победивший в категории "Полярные сияния".
© Фото : Roger HutchinsonСнимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании "Эволюция фаз Венеры" (Venus Phase Evolution), победивший в категории "Планеты, кометы и астероиды".Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Venus Phase Evolution, победивший в категории Планеты, кометы и астероиды в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Roger Hutchinson
Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании "Эволюция фаз Венеры" (Venus Phase Evolution), победивший в категории "Планеты, кометы и астероиды".
© Фото : Gerald RhemannСнимок фотографа Джераля Реманна из Австрии "Встреча кометы и планетарной туманности" (Encounter of Comet and Planetary Nebula), получивший специальный приз фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.Снимок фотографа Джераля Реманна из Австрии Encounter of Comet and Planetary Nebula, получивший специальный приз в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Gerald Rhemann
Снимок фотографа Джераля Реманна из Австрии "Встреча кометы и планетарной туманности" (Encounter of Comet and Planetary Nebula), получивший специальный приз фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Haitong YuСнимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая "Проход к Млечному пути" (Passage to the Milky Way), победивший в категории "Небесный свод".Снимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая Passage to the Milky Way, победивший в категории Небесный свод в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Haitong Yu
Снимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая "Проход к Млечному пути" (Passage to the Milky Way), победивший в категории "Небесный свод".
© Фото : Oleg BryzgalovСнимок фотографа Олега Брызгалова из Украины "Звездные потоки и галактика M63 "Подсолнух" (M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy), победивший в категории "Галактики".Снимок фотографа Олега Брызгалова из Украины M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy, победивший в категории Галактики в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Oleg Bryzgalov
Снимок фотографа Олега Брызгалова из Украины "Звездные потоки и галактика M63 "Подсолнух" (M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy), победивший в категории "Галактики".
© Фото : Jason GreenСнимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара "Звездное скопление Снежинки (The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе.Снимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Jason Green
Снимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара "Звездное скопление Снежинки (The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе.
© Фото : Olivia WilliamsonСнимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании "Сатурн" (Saturn), победивший в категории "Юный астрофотограф года".Снимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании Saturn, победивший в категории Юный астрофотограф года в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Olivia Williamson
Снимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании "Сатурн" (Saturn), победивший в категории "Юный астрофотограф года".
© Фото : László FrancsicsСнимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии "Синий кратер Тихо" (Blue Tycho), победивший в категории "Наша Луна".Снимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии Blue Tycho, победивший в категории Наша Луна в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : László Francsics
Снимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии "Синий кратер Тихо" (Blue Tycho), победивший в категории "Наша Луна".
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"Лицо" Deep Space Gateway

Квазарный ветер вокруг черной дыры
© Фото : NASA, and M. Weiss (Chandra X-ray Center)
Весь мир — телескоп: как ученые из России превратили космос в обсерваторию
Как было объявлено на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде, ведущие космические агентства мира планируют начать в 2024 году строительство на окололунной орбите новой станции Deep Space Gateway. Она должна стать новым, самым амбициозным на сегодняшний день международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.

Ожидается, что технический облик станции будет определен в 2018 году, рабочие группы уже созданы и в России, и в США. Принять участие в создании станции, как ожидается, могут Китай и Индия, а впоследствии и другие станы БРИКС.

Россия предполагает разработать и задействовать для вывода на орбиту конструкций окололунной станции новую ракету-носитель сверхтяжелого класса. Кроме того, Россия может создать от одного до трех модулей Deep Space Gateway и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для космических кораблей из разных стран.

Космические бактерии на МКС в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые провели первую перепись "космических" микробов с МКС
Как уточнил РИА Новости глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, корпорация рассчитывает стать головным предприятием по проектированию российского сегмента Deep Space Gateway. Кроме того, по его словам, новая Федеральная космическая программа может быть скорректирована с учетом создания проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса для доставки элементов станции на окололунную орбиту.

Эскизный проект "сверхтяжа" планируется разработать в течение двух лет, с 2018 по 2019 годы. В разработке будет задействована кооперация предприятий.

Запуск обсерватории "Спектр-РГ" 

Работы в рамках программы БИОН-М. Архивное фото
© Фото : ИМБП РАН
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Российскую орбитальную астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ", предназначенную для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне и оснащенную немецким рентгеновским телескопом eROSITA, теперь планируют запустить в октябре 2018 года. Изначально аппарат планировали запустить в 2014 году, дата пуска неоднократно переносилась.

Обсерватория будет запущена в точку Лагранжа L2 (где уравновешивается тяготение Луны и Земли) и проработает семь лет. Первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.

Ожидается, что в ходе четырехлетней работы телескоп еROSITA зарегистрирует около 3 миллионов активных ядер галактик и 100 тысяч скоплений галактик, а также миллионы объектов различной природы в нашей галактике, включая коронально активные звезды, катаклизмические переменные и рентгеновские двойные системы.

Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на "Спектре" будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий.

Взамен утраченного 

Министр американских ВВС Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин во время брифинга в Пентагоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США назвали космос новой площадкой для войны
В ноябре 2018 года с космодрома Восточный планируется запустить ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" № 2.2. В случае штатного выведения на орбиту, этот космический аппарат хотя бы отчасти восполнит утрату своего предшественника — "Метеора-М" № 2.1.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года и завершился неудачей. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала и штатно достигла промежуточной орбиты, однако в итоге "разгонник" со спутниками сбился с пути и упал в океан.

В причинах ЧП разбираются две аварийные комиссии. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, авария произошла, в том числе, потому, что не было назначено головное предприятие, отвечающее за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты "Союз".

Российский интернет на МКС

Большое Магелланово Облако. Архивное фото
© ESA/Hubble & NASA
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В феврале 2018 года во время выхода в открытый космос Антону Шкаплерову и уже находящемуся на МКС Александру Мисуркину предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет.

Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землей, работающая вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения. В результате, экипаж сможет пользоваться интернетом, который уже много лет наши космонавты "одалживают" у NASA на американском сегменте станции.

Второй запуск тяжелой "Ангары" 

панорама
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Второй испытательный старт новой ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжелого класса намечен на 2018 год с космодрома Плесецк.

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива: керосин и кислород. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" — в декабре 2014-го.

Новый стол на Восточном 

Космические корабли на орбите Луны
© NASA
"Космос – вне политики". Академик о планах РФ и США по окололунной станции
Строительство нового стартового стола для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный будет запущено с начала 2018 года. Его стоимость составит около 40 миллиардов рублей, средства утверждены в рамках Федеральной целевой программы развития космодромов.

Согласно документам, размещенным ранее Роскосмосом на сайте госзакупок, завершение этих работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в 2022 году.

Звезда U в созвездии Насоса, превратившаяся в космический глаз на последних этапах жизни
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. Kerschbaum
Астрономы получили фотографии гигантского огненного "глаза" в космосе
Новые запуски с Восточного

Первый в 2018 году запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли "Канопус" № 3 и № 4 намечен на 1 февраля.

Кроме того, на третий квартал 2018 года планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Канопус-В". В ноябре из Амурской области должен полететь "Союз-2.1б" с аппаратом Росгидромета "Метеор-М" № 2.2.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что на 2018 год с нового космодрома намечено провести пять запусков.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный
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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Про Восточный уже страшно читать... и дорого )
13:22
28.12.2017
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