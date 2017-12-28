Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в космической сфере 2018 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самыми ожидаемыми событиями в космической сфере России в 2018 году, по мнению РИА Новости, станет определение облика окололунной станции Deep Space Gateway, включение полноценного интернета на российском сегменте МКС, возобновление работы на орбите экипажа из трех космонавтов, а также начало строительства нового стартового стола под тяжелую "Ангару" на Восточном.

Трое россиян на МКС

"Роскосмос" намерен с сентября 2018 года возобновить работу трех российских космонавтов на МКС вместо двух. С апреля 2017-го "Роскосмос" отошел от традиционной схемы, обосновав это тем, что двоих россиян достаточно для осуществления научной программы до начала работы в составе МКС нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Согласно официальному графику, его запуск планируется пока на осень 2018 года.

Вернувшийся 14 декабря 2017 года с МКС российский космонавт Сергей Рязанский полагает, что научная программа на российском сегменте станции могла бы стать более насыщенной, как у коллег из США.

"Мне очень хочется, чтобы научная программа у нас была как можно более разнообразная и насыщенная, чтобы не было практически вообще свободного времени. Потому что МКС, в первую очередь, — это научная лаборатория, и количество экспериментов должно зашкаливать", — сказал он на послеполетной пресс-конференции в Звездном городке.

По мнению Рязанского, пока Россия проводит объективно мало научных экспериментов, а на американском сегменте станции, наоборот, интенсивность научных экспериментов только растет.

"Очень хочется, чтобы было, примерно как у наших американских коллег, когда ты видишь, что у них сейчас четыре человека на их сегменте станции, и загруженность такая, что они работают и в выходные, потому что такое количество экспериментов идет. У нас выходные — это выходные, что, конечно, тоже неплохо", — заключил Рязанский.

Подготовка модуля "Наука"

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время выхода в открытый космос в феврале 2018 года начнут подготовку МКС к введению в ее состав нового российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

Строительство МЛМ началось еще в 1995 году в Центре имени Хруничева. Оснащение изделия и сам проект неоднократно пересматривались, а сам модуль находился на предприятии-изготовителе. Сроки запуска при помощи ракеты-носителя "Протон" также неоднократно сдвигались: первоначально запуск был запланирован на первое полугодие 2014 года, затем на 2015 год. Однако в ходе работ по дооснащению в РКК "Энергия" в двигательной системе обнаружили посторонние частицы, и решением тогдашнего главы предприятия Виталия Лопоты модуль отправили обратно в Центр имени Хруничева на очередную доработку, которая пока не завершена.

МЛМ предназначен для полноценной научной работы трех и более россиян на МКС, а также хранения грузов, предоставления порта для стыковки транспортных кораблей и исследовательских модулей, и перекачки топлива из грузовиков "Прогресс" в служебный модуль "Звезда". Согласно техническому заданию "Роскосмоса", на модуле должен быть также размещен европейский манипулятор ERA.

Долгожданный "Причал"

После введения в 2018 году модуля МЛМ к нему должны пристыковать новый узловой модуль "Причал", а уже в 2019 году в состав российского сегмента станции должен войти Научно-энергетический модуль (НЭМ).

МЛМ, НЭМ и узловой модуль "Причал" станут основой российской перспективной орбитальной станции, если будет принято решение ее отстыковать от американского сегмента, и она начнет самостоятельный полет. НЭМ может быть дооснащен всем необходимым: независимой системой управления, безрасходной системой поддержания ориентации на гиродинах, каютами экипажа, перспективными элементами системы обеспечения жизнедеятельности.

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"Лицо" Deep Space Gateway

Как было объявлено на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде, ведущие космические агентства мира планируют начать в 2024 году строительство на окололунной орбите новой станции Deep Space Gateway. Она должна стать новым, самым амбициозным на сегодняшний день международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.

Ожидается, что технический облик станции будет определен в 2018 году, рабочие группы уже созданы и в России, и в США. Принять участие в создании станции, как ожидается, могут Китай и Индия, а впоследствии и другие станы БРИКС.

Россия предполагает разработать и задействовать для вывода на орбиту конструкций окололунной станции новую ракету-носитель сверхтяжелого класса. Кроме того, Россия может создать от одного до трех модулей Deep Space Gateway и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для космических кораблей из разных стран.

Как уточнил РИА Новости глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, корпорация рассчитывает стать головным предприятием по проектированию российского сегмента Deep Space Gateway. Кроме того, по его словам, новая Федеральная космическая программа может быть скорректирована с учетом создания проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса для доставки элементов станции на окололунную орбиту.

Эскизный проект "сверхтяжа" планируется разработать в течение двух лет, с 2018 по 2019 годы. В разработке будет задействована кооперация предприятий.

Запуск обсерватории "Спектр-РГ"

Российскую орбитальную астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ", предназначенную для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне и оснащенную немецким рентгеновским телескопом eROSITA, теперь планируют запустить в октябре 2018 года. Изначально аппарат планировали запустить в 2014 году, дата пуска неоднократно переносилась.

Обсерватория будет запущена в точку Лагранжа L2 (где уравновешивается тяготение Луны и Земли) и проработает семь лет. Первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.

Ожидается, что в ходе четырехлетней работы телескоп еROSITA зарегистрирует около 3 миллионов активных ядер галактик и 100 тысяч скоплений галактик, а также миллионы объектов различной природы в нашей галактике, включая коронально активные звезды, катаклизмические переменные и рентгеновские двойные системы.

Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на "Спектре" будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий.

Взамен утраченного

В ноябре 2018 года с космодрома Восточный планируется запустить ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" № 2.2. В случае штатного выведения на орбиту, этот космический аппарат хотя бы отчасти восполнит утрату своего предшественника — "Метеора-М" № 2.1.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года и завершился неудачей. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала и штатно достигла промежуточной орбиты, однако в итоге "разгонник" со спутниками сбился с пути и упал в океан.

В причинах ЧП разбираются две аварийные комиссии. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, авария произошла, в том числе, потому, что не было назначено головное предприятие, отвечающее за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты "Союз".

Российский интернет на МКС

В феврале 2018 года во время выхода в открытый космос Антону Шкаплерову и уже находящемуся на МКС Александру Мисуркину предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет.

Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землей, работающая вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения. В результате, экипаж сможет пользоваться интернетом, который уже много лет наши космонавты "одалживают" у NASA на американском сегменте станции.

Второй запуск тяжелой "Ангары"

Второй испытательный старт новой ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжелого класса намечен на 2018 год с космодрома Плесецк.

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива: керосин и кислород. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" — в декабре 2014-го.

Новый стол на Восточном

Строительство нового стартового стола для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный будет запущено с начала 2018 года. Его стоимость составит около 40 миллиардов рублей, средства утверждены в рамках Федеральной целевой программы развития космодромов.

Согласно документам, размещенным ранее Роскосмосом на сайте госзакупок, завершение этих работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в 2022 году.

Первый в 2018 году запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли "Канопус" № 3 и № 4 намечен на 1 февраля.

Кроме того, на третий квартал 2018 года планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Канопус-В". В ноябре из Амурской области должен полететь "Союз-2.1б" с аппаратом Росгидромета "Метеор-М" № 2.2.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что на 2018 год с нового космодрома намечено провести пять запусков.