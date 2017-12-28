Причины аварии с разгонным блогом "Фрегат" анализируются, сообщил Песков

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ситуация с неудачными пусками в ракетно-космической отрасли РФ требует анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа", — заявил Песков, отвечая на вопрос о неудачном запуске спутника Анголы AngoSat с космодрома Байконур и других неудачных запусков в космической отрасли РФ.

"Ангосат" был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 6.55 мск 27 декабря. Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта спутника перестала поступать телеметрия. РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 килограммов.