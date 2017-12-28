Эксперт оценил шансы на восстановление спутника "AngoSat-1"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Первый телекоммуникационный спутник Анголы AngoSat-1, скорее всего, полностью вышел из строя, однако "призрачный" шанс на его восстановление остается, считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Ранее в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" подтвердили РИА Новости, что специалисты продолжают работать над восстановлением связи. Спутник на связь так и не вышел.

"Вероятнее всего, все не очень здорово. Тот сбой, который произошел на борту, пока его причина не ясна до конца, но, вероятнее всего, он был фатальным. Нераскрытие солнечных батарей и потеря связи, получается, что аппарат вышел из строя полностью", — сказал Железняков.

Он отметил, что окончательно говорить о потере аппарата пока рано, но даже если связь со спутником удастся восстановить, вряд ли можно будет рассчитывать на его полноценную работу.

"Конечно, призрачный шанс сохраняется, бывало, что такие аппараты, которые вышли из строя в первые стуки своего полета, потом, спустя значительное время, все-таки выходили на связь, но шансы на это крайне низки, даже если спутник и выйдет на связь, маловероятно, что его удастся использовать по назначению", — добавил Железняков.

"Ангосат" был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 6.55 мск 27 декабря. Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта спутника перестала поступать телеметрия. РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 килограммов.