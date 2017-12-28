Впервые в Якутии пациенту с ожогами пересадили биотехнологическую кожу

ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Кожу человека после ожога впервые восстановили в Якутии с помощью фибробластов, выращенных в лаборатории Северо-Восточного федерального университета, сообщается на сайте СВФУ.

"Ученым медицинского института СВФУ совместно с врачами ожогового отделения республиканской больницы №2 – ЦЭМП удалось выполнить сложную операцию по пересадке биотехнологического клеточного изделия на открытую рану пациента с ожогом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что клетки кожного эквивалента выращены в специальных условиях на базе лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины СВФУ и переданы для пересадки в операционный блок ожогового отделения.

"Технология основана на применении культивированных фибробластов кожи человека и изготовления так называемого дермального эквивалента. Технология выращивания данного биоматериала давно введена в мировую практику, но для Якутии это происходит впервые", – приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины медицинской клиники СВФУ Ивана Троева.

По словам ученого, вырастить этот биоматериала проще, чем ткани других органов человека. "В данном случае созданный нами инновационный материал выступает в качестве индукторов регенерации кожи после повреждения, например, ожогов, глубоких обморожений или других деструкций кожного покрова", — отмечает Троев.

Уточняется, что без участия фибробластов на коже после ожогов образуются рубцы, а выращенный в лаборатории материал способствует развитию эритроцитов, клеток различных желез и фолликулов, росту и восстановлению капилляров и сосудов.

Проект ученых федерального университета имени М.К. Аммосова был запущен в феврале 2017 года при поддержке министерства здравоохранения республики Саха (Якутия) и методической помощи института хирургии имени А.В. Вишневского.