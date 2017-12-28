Специалисты не смогли восстановить связь со спутником "Ангосат"

Космический аппарат Ангосат во время доставки на космодром Байконур. Архивное фото

Космический аппарат Ангосат во время доставки на космодром Байконур. Архивное фото

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Восстановить связь с первым спутником Анголы "Ангосат-1" пока не удалось, сообщили РИА Новости в пресс-центре Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Специалисты продолжают работать над устранением проблем.

Ракета "Зенит" со спутником "Ангосат" стартовала с космодрома Байконур во вторник. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат". Он вывел спутник на расчетную орбиту утром в среду.

Позже источник в космической отрасли сообщил, что с борта "Ангосата" перестала поступать телеметрия. По его словам, спутник, скорее всего, признают неработоспособным, если он не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер.

В РКК "Энергия" (разработчик аппарата) признали потерю связи с "Ангосатом". Спутник застрахован в компаниях "Согаз" и "ВТБ Страхование" на 121 миллион долларов.

"Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте. Масса аппарата составляет 1647 килограммов. Он оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительную коррекцию орбитального положения.

Как рассказал РИА Новости представитель отрасли, изначально проект предусматривал создание спутника с немного другими электронными компонентами. Часть зарубежной компонентной базы пришлось поменять после введения санкций. Этот факт мог сказаться на работе "Ангосата", полагает источник.