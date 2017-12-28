В Тихом океане затопили космический грузовик "Прогресс МС-06"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Несгораемые фрагменты грузового космического корабля "Прогресс МС-06", отстыкованного от Международной космической станции в 4.03 мск 28 декабря, упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана", — сказал собеседник агентства.

"Прогресс МС-06" пристыковался к МКС в автоматическом режиме 16 июня 2017 года.

Помимо стандартных грузов — топлива для системы дозаправки, сжатых газов, воды, средств медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического оборудования, бортовой документации, расходных материалов и аппаратуры для проведения экспериментов и контейнеров с рационами питания, корабль доставил на МКС наноспутники, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск). Аппараты запустили российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос 17 августа.

Кроме того, как сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев, грузовик привёз на МКС свежие фрукты, овощи, соусы "Хрен" и "Аджика" и 20 упаковок колбасок "Пиколини".