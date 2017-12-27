Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве "Роскосмоса"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В руководстве госкорпорацией "Роскосмос" есть системные ошибки, что приводит к аварийным запускам, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации", — сказал Рогозин, комментируя неудачный запуск с космодрома Восточный.

Он отметил, что связывал большие надежды с безаварийным годом, но просчитался.

"В конце прошлого года — авария, в этом году — 20 пусков успешных, один аварийный. Если раньше был просто производственный брак недопустимый, и после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях, то здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка", — отметил вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но все вместе оказалось — один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился. Для того, чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за эту систему", — сказал Рогозин, уточнив, что имел место системный сбой в понимании того, какие работы нужно провести на новом космодроме Восточный.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.

Комиссия Роскосмоса, расследовавшая неудачный пуск, назвала причиной аварии несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверные азимуты пуска.