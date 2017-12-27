При запуске "Союза" не учли азимут на космодроме Восточный, заявил Рогозин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Азимут стартовой площадки космодрома Восточный не был учтен при запуске ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками, ракета была настроена на старт с космодрома Байконур, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут", — заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее эту версию назвал РИА Новости источник в космической отрасли, а затем подтвердил журналистам первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

Тогда Иванов отметил, что разница подходов к проектированию систем управления разгонного блока "Фрегат" и ракет "Союз", заложенная еще 20 лет назад, явилась причиной аварии "Фрегата" с 19 спутниками. Он сказал, что "здесь напоролись на разницу двух школ" — НПО Автоматики и школы НПЦАП.

Он привел в качестве примера комплекс "морской старт", который вообще не имеет постоянного азимута старта — "пришла баржа, ветер дует, баржа встает против ветра, она постоянно меняет азимут старта". При этом подобной рассинхронизации не происходит, так как ракеты "Зенит" отсчитывают азимут так же, как и разгонные блоки "ДМ", использующиеся с ними.

Этих же проблем, по словам Иванова, лишены и ракеты "Протон", а также все боевые ракетные комплексы.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.