Геологи из России нашли в Якутии уникальный минерал

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Геологи из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили в окрестностях поселка Батагай в Якутии уникальный минерал, аналогов которого не существует ни в природе, ни в лабораториях, говорится в статье, опубликованной в журнале Mineralogy and Petrology.

"Сегодня рано говорить о практической ценности батагаита, так как свойства новых минералов обычно открывают через какое-то время после находки. Однако другие подобные минералы меди обладают интересными магнитными свойствами. К сожалению, небольшое количество вещества пока не позволяет нам провести полноценное исследование, поэтому, возможно, мы попытаемся синтезировать батагаит в лаборатории, чтобы лучше изучить его", — рассказывает Сергей Кривовичев, член-корреспондент РАН и профессор СПбГУ.

Как сообщает пресс-служба университета, ученые обнаружили неподалеку от горы Кестёр, где в 1930 годах располагалась оловянная шахта, в которой работали заключенные ГУЛАГа. После ликвидации системы лагерей работы полностью прекратились, и окрестности шахты начали изучать ученые. Первые образцы батагаита, как вспоминают геологи, были найдены еще в конце 1980 годов, однако тогда ученые не подозревали того, что держат в руках уникальную находку.

"Батагаит — очень сложный для исследования минерал, и теми методами, которые были в 1980-х годах, изучить его было невозможно. Только благодаря современному оборудованию Научного парка один из участников исследования, Тарас Паникоровский, смог расшифровать его сложную структуру", — продолжает Кривовичев.

Оказалось, что вещество не имеет аналогов ни среди минералов, ни среди неорганических веществ, а также обладает интересной кристаллической структурой, состоящей из двух разных модулей. По своей твердости он напоминает мрамор, и содержит в себе фосфор, кремний, цинк, медь, марганец и целый ряд других металлов.

Батагаит почти бесцветный — он имеет едва заметный светло-голубой оттенок, а его тонкие пластинки, образующиеся на поверхности самородной меди, довольно хрупкие и легко откалываются.

Как признаются ученые, работать с таким материалом было непросто, однако на основе исследования им удалось разработать новый метод оценки сложности структуры минералов, описание которого будет опубликовано в журнале Zeitschrift für Kristallographie в ближайшее время.